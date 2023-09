Catalá busca un pacte amb el PSPV i amb Compromís per a desembossar el conveni del nou estadi del València CF

L’equip de l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, enceta dimecres una ronda de reunions amb els partits de l’oposició per a posar en comú el contingut de les reunions que s’han mantingut en les últimes setmanes amb el València*CF per a tractar d’arribar a un acord sobre la base del conveni urbanístic que va deixar redactat l’anterior equip de Govern d’esquerres encapçalat per Joan Ribó i Sandra Gómez.

D’aquesta manera, els populars tracten de buscar el suport de Compromís i del PSPV per a tirar avant el conveni que permeta desbloquejar la represa de les obres que ja estan 14 anys paralitzades, ja que Vox ja va anunciar que votarà en contra de qualsevol acord amb el club mentre Peter Lim en siga el màxim accionista. Les reunions arrancaran dimecres amb Compromís i seguiran dijous amb el PSPV.

Sobre aquest tema, el portaveu del Grup municipal de Compromís per València Joan Ribó va comentar dimarts la postura inicial de la coalició valencianista: “Ja està bé de bromes i d’aquesta presa de pèl. El València CF ha de complir els compromisos amb la ciutat. L’estadi inacabat és el pitjor monument que pot tindre València de malbaratament de recursos. Per això s’ha d’acabar en les condicions establides i que es faça d’una vegada per sempre el poliesportiu de Benicalap”. Preguntat sobre l’opció de remodelar el vell Mestalla i renunciar al nou estadi, Ribó va comentar que, si es planteja això, s’haurà de pensar “què fem amb el nou Mestalla”. No obstant això, ha exposat que “sembla raonable” que, si hi ha “unes obres pendents d’acabar amb un estadi més gran, que s’acaben”. Malgrat això, ha afegit que no té “una postura predeterminada” i ha insistit en la necessitat que el València escometa obres com “el poliesportiu de Benicalap” i accions per a “acabar l’estadi”.

“Si no s’ha d’acabar, si no es pot acabar o si es quedarà allí, que s’acaben les condicions d’una manera molt clara. En principi, nosaltres pensem que s’ha d’acabar en les condicions que estaven pactades”, ha subratllat finalment l’exalcalde.

Gómez denuncia bandades del PP

La portaveu del PSPV, Sandra Gómez, va comentar que “ni reunions secretes, ni mentides. Volem saber la veritat i volem saber quin pla té hui Catalá per al Mestalla i per al nou Mestalla. Ho volem saber sense embolicar, sense que ens emboliquen, sense que ens conten mentides i sense que ens amaguen res”.

“En això estarem com a Partit Socialista. Nosaltres volem que aquest tema es resolga”, va dir Sandra Gómez, que va recordar la seua faena com a titular d’Urbanisme amb aquest objectiu i va destacar que la resolució ha de donar-se “sempre mantenint les condicions de l’Ajuntament”.

Gómez ha al·ludit així al conveni que han de subscriure el consistori i el València CF i va rebutjar que aquest siga el que “volia imposar Meriton (firma propietària del club de futbol) a l’Ajuntament”. “Si es manté el que nosaltres hem dit, benvinguda siga aquesta solució”, va postil·lar l’edil, alhora que va rebutjar “les condicions que ens volien imposar”.

La representant del grup socialista va comentar que està “a l’espera” que el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, li diga si l’Ajuntament usarà el conveni que va plantejar al club de futbol l’anterior executiu municipal “o si espera una altra possibilitat”.

Sobre l’opció de mantindre’s en el vell Mestalla remodelant-lo es va preguntar “a qui del govern hem d’escoltar”, en al·lusió a la “contradicció absoluta”, la “improvisació, la falta de model” i “la falta de direcció” de l’actual executiu de la ciutat i va lamentar que això “està generant molta inseguretat” i que estiguen “fent-se moltes bandades”.

“Hi ha incertesa, hi ha inseguretat, hi ha improvisació, perquè no es té clar què es farà. I també molta mentida. Es va dir que no es veurien amb el València CF i al final de l’estiu, Catalá va dir que estaven veient-se en secret. Va dir que estaven veient-se fora d’agenda pública i sense fer-ho públic”, va manifestar Gómez.