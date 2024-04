Catalá demana un gest al València CF i l’insta a començar les obres del nou estadi una vegada tinga la llicència

“He parlat d’avals i de penalitzacions i de calendari, cosa que no va fer l’anterior corporació, i he sigut la més dura, perquè evidentment he posat uns requisits clars damunt la taula i és que les obres s’inicien i estiguen una bona situació per a començar a parlar d’altres qüestions”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va llançar aquest missatge clar al València CF, amb la llicència d’obres del nou estadi a punt de concedir-se. Fins ara, el club sempre ha posat com a condició per a reprendre les obres l’obtenció dels permisos, però també l’aprovació per part de l’Ajuntament de les fitxes urbanístiques que tornarien al club els actius que van quedar als llimbs després de la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE) i que li permetrien finançar gran part de les obres.

Amb aquest missatge, pel que sembla, l’alcaldessa demana al club que tinga un gest i que comence les faenes amb els 80 milions que té ja en cartera per mitjà del préstec de CVC amb l’objectiu de guanyar força a l’hora de recaptar els suports polítics necessaris per a poder aprovar les fitxes urbanístiques esmentades en el ple abans del 3 d’agost, moment en què, com va informar elDiario.es, s’obriria una porta perquè el club recuperara tots els seus drets urbanístics, però sense les condicions municipals. Amb tot, està per veure que el club hi accepte i pose en marxa les faenes sense els actius immobiliaris garantits, això és, 40.000 metres de sòl terciari en les Corts Valencianes i 75.000 de residencial amb 15.000 de terciari en l’avinguda d’Aragó.

Sobre la possibilitat que el València CF recupere aquests actius a partir del 3 d’agost si presenta la tramitació d’un programa d’actuació integrat (PAI), Catalá ho va confirmar tal com va publicar aquesta redacció: “Gràcies a l’acció del Govern de Ximo Puig i de l’anterior Govern local està vigent el planejament del 2015 establit en l’ATE, perquè el posa en blanc sobre negre en el decret de caducitat i sí que es fixa una suspensió de llicències per dos anys, la pregunta és si des del 2022, quan es va aprovar la caducitat durant dos anys, què van fer? Absolutament res”.

L’alcaldessa va afegir que “no arribarà l’agost sense que l’Ajuntament prenga una determinació que segueix la mateixa línia que he apuntat des del primer moment; ni un benefici, ni una prebenda per al València CF, màxima exigència i compliment estricte amb la ciutat i amb el valencianisme”.

Les denominades fitxes urbanístiques estableixen unes condicions de compliment obligat perquè el club puga anar recuperant l’edificabilitat que establia l’ATE. Aquest document no s’ha aprovat en el ple municipal, malgrat haver superat fa mesos la fase d’al·legacions per la falta d’acord del PP amb la resta de les forces polítiques, incloent-hi els seus socis de Govern de Vox. Els populars tenen 13 edils i necessitarien el suport d’almenys un altre partit més per a tirar-lo avant.

En virtut d’aquestes fitxes, la tramitació de les quals va iniciar el gener del 2023 l’anterior executiu municipal de Compromís i el PSPV, el València CF només recuperaria els 40.000 metres de terciari de l’avinguda de les Corts Valencianes una vegada abonara a l’Ajuntament els 9,8 milions d’euros del cost del pavelló esportiu de Benicalap; podria tramitar el programa d’actuació integrat (PAI) del vell Mestalla una vegada iniciades les obres del nou estadi i tornaria a disposar dels 75.900 metres quadrats d’edificabilitat residencial i de 14.000 més de terciari en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó una vegada acabat el coliseu.

Reaccions de Compromís i el PSPV

Sobre aquest tema, la portaveu de Compromís, Papi Robles, ha comentat que “Catalá està molt nerviosa, per la qual cosa intenta embolicar amb mentides”, ja que “la realitat és que, des del primer moment, ha treballat per a Lim, facilitant que torne a enganyar la ciutat i el valencianisme, obrint-li les portes perquè faça una pilota amb un estadi coent pagat a preu d’or”.

Segons Robles, ella mateixa es descobreix en les seues declaracions: “Diu que vam aprovar les fitxes el febrer del 2023 sense conveni, i després amb veu baixeta i molt ràpida diu que es tractava d’una aprovació inicial. Com vam dir en aquell moment, quan Joan Ribó era alcalde, sense conveni no hi ha fitxes. Si les haguérem aprovades, com diu ella, ara no hauria de fer-se aquest tràmit. La realitat és que Compromís sempre va posar els interessos de la ciutat per damunt dels de Lim, i Catalá està nerviosa i fa el ridícul”.

La portaveu de la coalició valencianista ha insistit que, com li va traslladar a la mateixa Catalá, “sense conveni no parlem; per a un conveni a la mesura de Lim, que no compte amb Compromís, per a un conveni d’un estadi 5 estreles de 70.000 espectadors, amb ús gratuït de l’Ajuntament com està firmat i la possibilitat de pista d’atletisme, amb un aparcament de 3.500 places i un poliesportiu com mereix Benicalap, sí que ens posem a la disposició del Govern”.

El portaveu socialista adjunt, Borja Sanjuán, ha criticat que “les declaracions de Catalá demostren una gran incapacitat, ja que més de la meitat dels dos anys en què han estat suspeses les llicències ha sigut amb ella com a alcaldessa”.

Sanjuán ha afegit que el que ha dit l’alcaldessa és que del fet “que ella no treballe o que no s’atrevisca a plantar-se davant Peter Lim té la culpa la resta” i ha destacat que “la realitat és que ara mateix l’Ajuntament pot aprovar el que vulga, té la paella pel mànec i la capacitat de posar límits a Lim i el que diu és que no vol fer-ho perquè a aquestes hores ningú sap què vol la senyora Catalá”. L’edil socialista ha lamentat que fa una setmana que va anunciar una junta de portaveus i que encara no els ha convocat i ha recordat que “Ximo Puig i Sandra Gómez van ser valents per a plantar-se davant Lim i el problema que tenim ara és que sembla que Lim està més prop del despatx de l’Alcaldia”.

Borja Sanjuán ha afirmat: “El que hem de fer ara com a Ajuntament és aprovar unes fitxes i un conveni que limiten el que pot fer Lim al València CF i demanar-li un aval i una garantia econòmica”.