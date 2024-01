Catalá descarta accions legals per les presumptes irregularitats en els comptes de Vox: “He anat fins on arriben les meues competències”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, s’ha pronunciat dilluns per primera vegada sobre les presumptes irregularitats detectades per l’interventor en els comptes del grup municipal Vox relatives al període comprés entre el gener i el juny de l’any passat.

Segons el document esmentat, de la quantitat aportada per l’Ajuntament per al funcionament diari del grup hi havia un romanent de crèdit de 16.874,18 euros sense justificar, per la qual cosa en va reclamar la devolució.

Com va avançar elDiario.es, el partit d’extrema dreta ja ha fet efectiva la devolució dels quasi 17.000 euros reclamats, tal com es va comprometre el tinent d’alcalde i portaveu, Juan Manuel Badenas, en l’últim ple. No obstant això, preguntats pels conceptes en què s’havien gastat aquests diners, tenint en compte que segons la documentació en el compte oficial del grup només hi havia 1.800 euros al tancament del mandat passat (16 de juny de 2023), des de Vox van insistir que els diners no s’havien gastat, sinó que estaven “en caixa i en un altre compte”, diferent, per tant, de l’oficial. Aquest fet col·lidiria amb el Reglament del Ple que recull el mateix informe de la Intervenció segons el qual els grups municipals només poden disposar d’un únic compte per a gestionar dels fons que els aporta l’Ajuntament per al seu funcionament, compte les dades del qual han de traslladar a l’interventor.

A preguntes d’elDiario.es, Catalá va comentar que la comptabilitat dels grups municipals del mandat anterior “està saldada” i ha subratllat que la seua competència és rebre aquesta informació per part del servici municipal de Tresoreria.

Catalá (PP), que governa amb Vox a l’Ajuntament, va explicar que Tresoreria ha confirmat que “tots els grups han fet la justificació o l’ingrés dels fons de manera oportuna”, després que Alcaldia sol·licitara informació respecte dels seus comptes. “Ací acaben legalment les competències que tenim per part nostra”, va recalcar.

Preguntada si Vox podria haver incorregut en il·legalitat per portar diners del grup municipal a un tercer compte, va insistir que la seua competència és sol·licitar informació a Tresoreria i no fiscalitzar els comptes: “La meua competència inspectora no arriba tan lluny”.

La setmana passada, Compromís va anunciar que demanarà la reprovació del segon tinent d’alcalde de València i portaveu municipal de Vox, Juanma Badenas, per la seua “negació” dels informes de la Intervenció municipal sobre aquest tema, mentre que el PSPV va avançar que comunicarà a Fiscalia i al Tribunal de Comptes la subvenció que va rebre aquest grup.

Per part seua, Vox va assegurar que els diners estaven en la tresoreria del grup i es van tornar dins del termini i en la forma corresponent, a més d’anunciar que demanarà una auditoria dels comptes de les altres quatre formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament en el mandat anterior.

El PSPV adverteix de les conseqüències de mirar cap a una altra banda

Des de l’oposició en el consistori, la portaveu del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, va criticar “la decisió de María José Catalá de mirar cap a una altra banda” davant “el possible frau que podrien haver comés els seus socis de govern amb les subvencions municipals”.

“Em sorprendria la seua reacció i la seua resposta davant aquest possible frau de Vox si no fora perquè ja no tinc cap confiança que Catalá exercisca realment d’alcaldessa”, va dir Gómez.

La representant dels socialistes en el consistori va censurar que la primera edil “s’haja posat de perfil davant el possible frau de Vox” i ha apuntat que aquest “podria ser constitutiu d’un delicte electoral”, atés que s’“ha mogut una subvenció municipal dirigida a finançar l’activitat ordinària del grup a activitats sobre les quals encara hui no han sigut capaços d’oferir ni una mínima explicació”.

La portaveu del PSPV-PSOE va afegir que, encara que la primera edil no prenga “cap mesura perquè s’aclarisca la destinació i la utilització dels diners de tots els valencians i valencianes”, els socialistes portaran “les irregularitats denunciades per l’interventor de l’Ajuntament tant al Tribunal de Comptes com a la Fiscalia”.

“I malgrat la seua reacció de mirar cap a un altre costat i intentar fer veure que això no va amb ella, li advertim que vaja amb compte perquè la seua inacció pot portar-li a ser còmplice d'un frau que es podria estar cometent hui dia amb els diners públics del qual ella és responsable”, va dir la portaveu socialista.