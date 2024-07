CCOO anuncia mobilitzacions contra els acomiadaments per l'extinció del Consorci València 2007

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions i la posada en marxa de “totes les mesures de pressió al seu abast” contra els acomiadaments d'onze treballadors derivats de l'extinció del Consorci València 2007

Segons ha explicat el sindicat en un comunicat, els liquidadors, nomenats pels ens consorciats, contractaran un bufet d'advocats per executar l'acomiadament d'onze persones de la part que no ha estat concessionada a la Marina de València.

El delegat de personal, la secció sindical i els serveis jurídics de CCOO es van reunir aquest dimarts amb els liquidadors del Consorci València 2007 per demanar tota la informació sobre com es procedirà amb “una situació tan greu”.

CCOO ha denunciat la “manca de compromís amb aquests empleats públics, ja que no aplica la reubicació i subrogació en el repartiment que s'està fent de l'òrgan de cooperació”.

El sindicat ha sol·licitat “reiteradament” la reubicació i subrogació de tot el personal afectat, “amb el compromís de l'ajuntament, com a organisme que el presideix, de fer tot el possible”, però “actualment no hi ha hagut cap recol·locació, perquè una plantilla que en alguns casos té més de 55 anys puga tindre la possibilitat de trobar una faena similar”, ha lamentat.

El coordinador del sector del mar de la FSC CCOO PV, Francisco Martínez Guillen, ha apuntat a la responsabilitat municipal en el “desemparament” del personal afectat.

“Demanarem assistir al ple de l'Ajuntament de València, per preguntar a la presidenta del Consorci València 2007 per què ha permès que es deixe en l'oblit una plantilla que des de la creació del Consorci el 2004 han realitzat un treball fonamental per a la ciutat de València”, ha avançat.

CCOO PV ha assegurat que “tota” la plantilla del Consorci, malgrat saber que poden ser acomiadats, “han col·laborat en tot moment amb les diferents administracions perquè l'activitat i funcions que es presten puguen continuar gestionant-se en les millors condicions”.

L'any 2004 CCOO va sol·licitar la creació d'un ens públic, proposta que compartien totes les parts, però ha criticat que “l'Ajuntament de València, que presideix actualment el Consorci València 2007, va decidir esquivar la constitució d'aquesta entitat”.

“A proposta del consistori es va crear un ens abstracte anomenat òrgan de cooperació, per repartir-se espais i recursos materials entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària, deixant fora de l'equació els treballadors i les treballadores”, ha recriminat el sindicat.