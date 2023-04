Centre Micharmut: un espai cultural dedicat al còmic a València amb 30.000 documents

Juan Enrique Bosch, nascut el 1953 i mort el 2016, conegut com a Micharmut, va ser un dels grans dibuixants de la denominada Nova Escola Valenciana del còmic, desenvolupada a partir dels anys huitanta juntament amb autors com Mique Beltran, Sento, Daniel Torres, Miguel Calatayud o el mateix Javier Mariscal. Una institució pública pionera en el seu gènere a Espanya portarà el seu nom, el Centre Valencià d’Estudis i Conservació del Patrimoni del Còmic Micharmut. L’Ajuntament de València, a través de la regidoria d’Acció Cultural, que dirigeix Maite Ibáñez, prepara la seua posada en marxa en un edifici del barri del Carme que ja acull la biblioteca municipal Carles Ros, les dependències de la qual estan adaptant-se per a la nova funció.

En aquests moments, els fons amb què compta el Centre Micharmut estan formats per prop de 10.000 publicacions procedents de donacions, a què s’afegiran diverses compres que gestiona l’Ajuntament amb particulars, amb la qual cosa podrà iniciar les seues activitats amb més de 30.000 documents. “El centre del còmic inicia el seu camí amb fons que són fruit de donacions i compres, que s’incorporen al patrimoni cultural valencià”, ha assenyalat la regidora Maite Ibáñez, que compta per a la selecció amb l’assessorament del director de la Càtedra d’Estudis del Còmic i de l’Aula del Còmic de la Universitat de València, Álvaro Pons. Segons la regidora, es dona amb això “resposta a una petició històrica del sector, la de tindre un centre específic per a estudiar, divulgar i salvaguardar el còmic, evitant així que col·leccions interessants del còmic valencià es perden”.

No és un assumpte menor, el de salvaguardar aquest patrimoni en una ciutat que s’ha caracteritzat pels seus autors i edicions en aquest camp. De fet, les col·leccions que l’Ajuntament està acordant adquirir corresponen al període del que es coneix com l’Escola Valenciana, una època de gran creativitat per a la historieta gràfica que es va desenvolupar entre els anys 40 i 60 del segle passat, amb autors com Sanchis, Gago, Karpa, Liceras, Palop o Vañó. Precisament l’etiqueta d’aquesta primera “escola valenciana” va portar a batejar com a “nova escola valenciana” els autors de la generació de Micharmut, que van renovar el llenguatge del còmic i el llenguatge gràfic en general a partir de la transició a la democràcia.

La regidoria d’Acció Cultural ha informat que en els pròxims dies s’adjudicarà el projecte d’adequació de l’edifici al seu nou ús, mentre es treballa en la preparació d’activitats i l’adquisició de col·leccions del que pretén ser un centre de referència sobre el còmic a València.