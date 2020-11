Cinc de les deu ciutats valencianes més grans superen una incidència de 250 casos de COVID per 100.000 habitants en els últims 14 dies

De les deu ciutats valencianes més grans, cinc registren una incidència de la COVID-19 per davall dels 250 casos per 100.000 habitants en els últims catorze dies, segons les dades actualitzades a 24 de novembre. Es tracta de Benidorm (67), Torrevella (128), Oriola (155), Paterna (175) i Alacant (234). Les altres cinc superen aquests registres: Torrent (371), Gandia (286), Castelló de la Plana (268), València (252) i Elx (250). La incidència mitjana acumulada a la Comunitat Valenciana en les últimes dues setmanes, segons les dades del Ministeri de Sanitat, és de 99,70 casos.

En quatre d’aquests deu municipis la incidència ha descendit respecte als catorze dies anteriors: Oriola, que ha passat de 331 a 116 casos per cada 100.000 habitants, fet que cosa suposa una reculada considerable del 65%; Benidorm, que veu reduïda la incidència del virus en un 27% en caure de 92 a 67 casos (de les grans ciutats, és la que presenta uns registres més bons); Gandia, que baixa de 354 a 286 (-19%); i Castelló, en què la incidència es veu retallada en un 9% si prenem com a referència les dues setmanes anteriors, passa de 294 a 268 casos per 100.000 habitants.

En els altres sis, la situació s’ha agreujat en aquest període, encara que no per igual. Així doncs, veiem que a la ciutat de València, la incidència del coronavirus ha passat de 224 a 252 casos, cosa que suposa un increment del 13%, mentre que a Alacant aquesta pujada ha sigut molt superior, del 32%, en passar de 177 a 234 positius. En la tercera ciutat valenciana més gran, Elx, la incidència a penes s’ha acrescut un 2%, i ha passat de 244 a 250 contagis.

Una cosa similar ha esdevingut a Paterna, on l’afecció de la COVID-19 tan sols ha crescut un 4%, i ha passat de 168 a 175 casos, i a Torrent s’ha passat de 298 a 371 positius, fet que suposa un creixement del 24%. Finalment, d’aquestes deu urbs, Torrevella és la localitat on l’increment ha sigut més elevat, un 60%, encara que és cert que partien de 80 casos per cada 100.000 habitants i en les últimes dues setmanes n’han registrat 128.

Cap ciutat valenciana més gran de 40.000 habitants se situa entre les 25 que més incidència del virus registren a Espanya (per damunt de 600 casos per 100.000 habitants), mentre que València se situa entre les capitals de província amb menys afecció del virus en les últimes setmanes.

Baixa la pressió hospitalària

Després dels 1.427 positius comptabilitzats dimecres i les 25 morts registrades en l’última actualització, la Conselleria de Sanitat suma 97.397 persones contagiades a la Comunitat Valenciana confirmades per PCR o test d’antígens des que va començar la pandèmia, així com són 2.290 les defuncions atribuïdes oficialment a la COVID-19 des de febrer. Mentrestant, la pressió hospitalària continua baixant en les últimes jornades i actualment hi ha 1.435 pacients de coronavirus ingressats als hospitals valencians –66 menys que dimarts–, dels quals 291 estan en les unitats de vigilància intensiva (huit menys).