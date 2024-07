Un cinturó verd de vegetació autòctona per a millorar la qualitat de les aigües del pantà de Bellús

El mal estat de les aigües del pantà de Bellús preocupa des de fa anys a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i als municipis que l’envolten, un mal estat que s’ha agreujat amb la sequera dels últims mesos i que fa que la CHX haja de sumar més mesures per a millorar la qualitat de l’aigua.

Aquesta setmana l’organisme que gestiona les aigües del Xúquer ha presentat als ajuntaments de la zona l’últim projecte de restauració ambiental plantejat: un cinturó verd compost d’espècies de ribera autòctones.

Aquest projecte, la redacció del qual va acabar fa uns quants mesos, tindrà un pressupost de més de 5 milions d’euros. El comissari d’Aigües, Marc Garcia, juntament amb part del seu equip, ha sigut l’encarregat de presentar l’actuació i de fer balanç de les faenes posades en marxa per a millorar la qualitat d’aquesta massa d’aigua en tota la vall del riu Albaida.

El cinturó verd, segons ha assenyalat el comissari d’Aigües, tindrà una doble funció. D’una banda, la recuperació de la vegetació autòctona de ribera que “aconseguirà retindre els nitrats i evitarà que arriben fins a les aigües del pantà”; i de l’altra, es durà a terme una millora ambiental, a través d’una senda per a vianants perimetral, que “ajudarà a posar en valor una zona verda per a l’ús lúdic i turístic”.

El director del projecte, Emilio Real, ha explicat que, per a dur a terme aquest projecte, es farà un repoblament de 126 hectàrees, on es plantaran uns 47.000 exemplars d’espècies autòctones, i es construirà una senda per a vianants de 21 quilòmetres. “L’objectiu és crear una zona verda filtrant que tindrà noves espècies arbòries, com el xop blanc, el salze blanc, l’om i el freixe, i amb noves espècies arbustives, com el llentiscle, el sanguinyol, el tamarit i el baladre”. Al mateix temps, Real ha destacat que, a més de les plantacions, l’organisme continuarà eliminant les espècies exòtiques invasores, com és la canya comuna o Arundo donax, presents en tota la zona.

El cinturó verd es vertebrarà mitjançant una senda per a vianants perimetral que “connectarà el territori i fomentarà l’ús recreatiu”. La longitud total del camí arribarà a 21 quilòmetres, tindrà una amplària al voltant de tres metres i envoltarà la totalitat del pantà connectant els 10 municipis beneficiats per l’actuació, com són Bellús, Guadasséquies, Sempere, Benissuera, Alfarrasí, Montaverner, Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda i Benigànim. D’altra banda, s’adequaran els accessos i l’entorn de sis zones recreatives, amb una extensió total d’11 hectàrees, per a posar-les a la disposició dels municipis. Amb això es generaran espais verds pròxims a la ciutadania amb un alt benefici social i divulgatiu.

Actuacions anteriors

Aquest anell verd és l’última de les actuacions que s’han plantejat per a millorar les aigües del pantà de Bellús, però n’hi ha hagut unes altres.

Entre aquestes, la instal·lació d’una torre multipresa que ha permés “fer desaparéixer el problema de la pudor”, un dron vaixell que monitora l’estat i la qualitat de l’aigua del pantà en temps real, el conveni firmat amb Adif per a solucionar el problema d’estabilitat de la via ferroviària, i les actuacions previstes aigües amunt del pantà: els nous col·lectors a Ontinyent i l’Olleria, la construcció d’un tanc de tempestes a Benigànim i l’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Alfarrasí. “Parlem d’actuacions, moltes de les quals ja en execució, que sumen una inversió al voltant de 25 milions d’euros”, ha comentat García.

També ha fet referència a la possibilitat de fer una despescada selectiva, en què només es retiraran espècies invasores, aquest estiu mateix. “Al problema d’eutrofització que té el pantà, a causa de la contaminació i a l’elevada biomassa piscícola, se suma la situació de sequera, que ha deixat el volum embassat sota mínims. Per tant, si volem garantir la qualitat de l’aigua i evitar una mortaldat elevada de peixos per anòxia, hem d’executar la despescada”, ha subratllat.