La ciutat de València inicia el seu experiment sobre la jornada laboral de quatre dies

Tres dilluns festius consecutius i el trasllat a un altre dilluns d'una festivitat de gener permeten aquest mes d'abril a la ciutat de València fer un experiment sobre la possibilitat d'implantar una jornada laboral de quatre dies. D'aquesta manera, amb el dilluns de Pasqua (10 d'abril), sant Vicent Ferrer (17 d'abril), sant Vicent Màrtir (traslladat del 22 de gener al 24 d'abril) i la Festa del Treball l'1 de maig, les setmanes seran només de quatre dies laborals, en un projecte pilot impulsat per l'Ajuntament per a provar a la ciutat l'impacte de l'aplicació i les conseqüències de treballar 32 hores setmanals sobre la productivitat, l'oci, la mobilitat, l'economia i la salut. El centre d'innovació Las Naves de l'Ajuntament de València avaluarà els resultats per a disposar de les conclusions d'aquesta prova a partir del 20 de juliol.

La proposta va partir d'un procés de diàleg amb els sectors implicats -sindicats, empreses, entitats veïnals, institucions i altres agents socials- i l'experiència se suma a altres semblants dutes a terme en diversos països, entre ells Lituània, el Regne Unit, Nova Zelanda, Alemanya, Suècia, Islàndia, Portugal o el Japó.

L'alcalde, Joan Ribó, assenyala que València és referent europeu en innovació i aquesta és una experiència innovadora. “Volem una ciutat amable, saludable, que cuide de les persones. Volem que les persones treballen per a viure, no que visquen per a treballar”, va dir el 24 de març durant el llançament d'una campanya informativa sobre la jornada laboral de quatre dies. Encara que la reducció de la jornada és una qüestió subjecta a la negociació entre els sindicats i la patronal, l'Ajuntament de València vol fer la prova i estudiar “què passa” amb dades quantitatives i objectius.

La salut i el benestar social, l'emergència climàtica i l'economia són els tres àmbits en el que es desenvoluparà l'experiment. Per això, s'analitzaran qüestions com els usos del temps, la conciliació de la vida laboral, la sensació de benestar, el descans, l'impacte de la mesura sobre els gasos d'efecte d'hivernacle, la qualitat de l'aire, el silenci, el consum energètic, el trànsit, la xarxa pública de transport, el turisme d'interior, l'hostaleria i el comerç, entre altres qüestions.

Segons l'alcalde Ribó, la pandèmia va generar la possibilitat de treballar a distància, ajudats pels avanços tecnològics, i va portar un canvi de concepció en la manera de treballar, diferent a la presencialitat. La lluita contra el canvi climàtic ha introduït un altre factor per a intentar reduir les emissions contaminants amb un menor nombre de desplaçaments diaris que també afavoreix aqueix canvi de cultura cap a altres maneres de treballar.

La idea de la jornada laboral de quatre dies ha sigut impulsada des de la Generalitat Valenciana per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que va organitzar un congrés internacional sobre el tema i ofereix ajudes a les empreses per a la seua aplicació, sense que afecte els salaris dels empleats. En 2022 va oferir ajudes de més de 9.000 euros a les empreses per cada treballador que se sumara a la jornada de 32 hores, sempre amb un acord previ amb la representació legal de l'empleat i un pla de millora de la productivitat.