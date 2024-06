Ciutat Vella arriba al límit amb un 10% d’apartaments turístics: València prohibirà nous allotjaments de manera indefinida

El centre històric de València ha arribat al sostre pel que fa a la proliferació d’apartaments turístics en relació amb el total d’habitatge d’ús residencial, per la qual cosa es prohibirà l’obertura de nous allotjaments destinats a lloguer vacacional gairebé en tota Ciutat Vella.

L’alcaldessa, María José Catalá, va anunciar dilluns que la Comissió d’Urbanisme que té lloc dimecres 19 de juny aprovarà una modificació de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella (PEP) “perquè no es facen més apartaments turístics” en aquest districte municipal, encara que aquesta limitació “no afectarà la zona de Sant Francesc, on edificis sencers d’apartaments turístics es podran fer, ni tampoc una part de la Xerea, en la plaça del Patriarca”. La responsable municipal ha explicat a què obeeix aquesta mesura: “Ja tenim un 10% per cent d’apartaments turístics, amb relació a l’habitatge habitual, i ens sembla un percentatge adequat”.

L’alcaldessa es va pronunciar en aquests termes en una entrevista en Radio Valencia Cadena SER en què va relacionar aquesta prohibició amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per la qual s’havien d’actualitzar les limitacions als apartaments turístics.

En concret, la sentència esmentada és de novembre de 2022 arran dels recursos que van presentar Avaec i Viutur, dues associacions del sector, contra les limitacions que establia el PEP per a l’obertura de nous apartaments turístics. La sentència va avalar la capacitat de l’Ajuntament per a autoritzar nous allotjaments de lloguer turístic, però va anul·lar els requisits establits en la normativa perquè un particular poguera llogar el seu habitatge durant un màxim de 60 dies, una figura que el Pla denominava lloguer turístic ocasional.

Després de la sentència, l’Ajuntament, dirigit llavors per Compromís i el PSPV, va acordar el febrer de l’any passat iniciar els tràmits per a dur a terme una modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella que pretenia impedir que en aquest espai hi haguera lloguer turístic ocasional, una decisió adoptada a conseqüència de la sentència del TSJCV. Això implicava de facto la prohibició de concessió de nous permisos, ja que els apartaments turístics com a tals ja estaven prohibits, excepte en edificis sencers a Ciutat Vella.

L’expedient va quedar en fase d’exposició pública quan es van celebrar les eleccions i, després del canvi de color polític en el Govern municipal, va quedar paralitzat. Ara, l’actual equip de Govern iniciarà des de zero el procediment administratiu per a aprovar la prohibició esmentada.

Catalá va destacar les actuacions dutes a terme des de l’Ajuntament, com la posada en marxa de quatre equips d’inspectors o les 200 ordres de tancament imposades. En aquest sentit, l’alcaldessa va insistir a fer prevaldre el control a l’activitat irregular.

L’alcaldessa, no obstant això, no va comentar les seues intencions amb els apartaments turístics registrats abans del 2018 en l’Agència Valenciana de Turisme i que manquen d’informe de compatibilitat urbanística, ja que llavors no era requisit obligatori. Segons la informació recaptada per aquest diari, durant el període electoral i després dels comicis, des del PP es va prometre al sector una mena d’amnistia per a regularitzar la seua situació, ja que molts d’aquests estan disseminats en altura en edificis residencials, cosa que incompliria el que s’estableix en el pla general d’ordenació urbana (PGOU), segons el qual només es permetrien en baixos i primers pisos.

Per part seua, el regidor socialista Borja Sanjuán va subratllar que Catalá “presumix ara d'haver restringit les llicències per a apartaments turístics amb un pla que van deixar els socialistes en marxa a Ciutat Vella i que ella es negava a aplicar”. “Va aplicar la moratòria per la pressió social i dels socialistes, però en realitat no tenia ganes de fer-ho, com demostra amb les seues declaracions”, va remarcar.

“El seu model és el turisme sense control i per això aposta per la Copa Amèrica, per no aplicar cap taxa turística i per aplicar un fre als apartaments amb la boca xicoteta mentres anima als empresaris a continuar invertint”, va criticar.

Compromís proposa un portal per a denunciar apartaments il·legals

Compromís per València presentarà una moció per a habilitar en el sistema de comunicació d'incidències de la web municipal i l'app València les opcions que permeten a la ciutadania comunicar de manera àgil l'existència de possibles apartaments turístics il·legals i obres sense llicència.

Al mateix temps, va proposar este dilluns possibilitar que estes comunicacions arriben als servicis responsables per a la seua anàlisi, verificació i actuació en cas necessari, així com permetre la traçabilitat de la comunicació per a conéixer de forma actualitzada la possible resolució de la incidència.

En este sentit, el regidor Pere Fuset va ressaltar que “amb la campanya que ha posat en marxa Compromís queda demostrat que existix un gran interés ciutadà per denunciar aquells apartaments il·legals que hui dia s'estan estenent per tota la ciutat”.