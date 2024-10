Clam en el barri valencià de Patraix contra la construcció de 24 apartaments turístics en els baixos d’un edifici

Desenes de residents de l’edifici situat en l’avinguda de José Roca Coll, juntament amb veïns i veïnes del barri de Patraix, van fer dijous a la vesprada una cadena humana envoltant la finca a manera de protesta per les obres de reconversió que s’escometen per a transformar tots els seus baixos comercials en apartaments turístics.

Entre càntics de “turisme sí, però no així” i pancartes amb lemes com “no és *turismofobia, és *vecinofilia” o “ni gàbies ni voltors, comerços sostenibles” president de la comunitat afectada, M. R., s'ha mostrat satisfet amb el resultat de la protesta: “Ha vingut molta gent, unes 250 persones, ha sigut una protesta totalment pacífica per a tractar de *visbilizar este problema”.

Tal com va informar M. R. a elDiario.es, el mes de maig passat es va aprovar per una àmplia majoria, més del 95%, una modificació dels estatuts per a prohibir l’activitat turística en el complex: “Els estatuts inicials van ser elaborats per la promotora Via Célere, sense coneixement dels veïns, que vam començar a ser propietaris dels habitatges a partir de juliol del 2022. Dos anys després, ens hem trobat que els promesos baixos comercials per part de la promotora s’han venut a una firma de Madrid. Aquesta ha decidit apostar pel lucratiu negoci de la construcció de 24 apartaments turístics, en plena moratòria aprovada per l’Ajuntament de València, i no per reactivar el comerç local, que és una de les necessitats de la zona”, va lamentar M. R.

El president de la comunitat va comentar que els nous propietaris dels baixos comercials es van presentar en la reunió del mes de juny i que van impugnar les actes dels nous estatuts: “Hem demanat els projectes i les llicències d’obres de l’Ajuntament per a comprovar si les dates són anteriors o posteriors al canvi d’estatuts i a la moratòria de l’Ajuntament, però no ens han donat res de moment i els baixos ja estan en obres. Considerem que aquesta activitat serà un focus de problemes i de molèsties per als residents”, va dir.

L’Associació Veïnal de Patraix dona suport a la proposta i va cridar a participar en la concentració per a exigir “una solució a un exemple d’abús turístic i una activitat econòmica insostenible plantejada en els baixos d’aquests edificis que fan que els seus baixos comercials siguen una activitat de serveis hostalers de manera horitzontal”, en el marc de la regulació d’aquesta mena d’activitat a la ciutat, ha explicat l’associació veïnal en un comunicat.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va comentar sobre aquest tema que “un veí il·lustre de Patraix que és l’exalcalde Joan Ribó va autoritzar l’any 2018 que es feren apartaments turístics en baixos comercials, cosa que és un error absolut” i va recordar que ella, en qüestió de mesos, va prendre la decisió de suspendre les llicències d’apartaments turístics en baixos, primers pisos i en qualsevol altura, i estem redactant una normativa garantista“. Catalá va assegurar que han ”triplicat la inspecció i ha donat ordes de tancaments de centenars d’apartaments“.

Reunió amb la Federació d’Associacions Veïnals

Este dijous a la vesprada va tindre lloc també una reunió de la Mesa de Diàleg sobre Oci i Turisme que va sol·licitar la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) a la qual van assistir responsables de les regidories de Participació, Turisme, Seguretat Ciutadana, Residus i Contaminació Acústica, Urbanisme, Vivenda i Llicències. Els representants de la Federació veïnal van traslladar la seua enorme preocupació per l'estat de la vivenda i l'espai públic a la ciutat: “Una preocupació que ja és d'alarma social davant la falta de solucions efectives, per la qual cosa hem vingut a l'Ajuntament a exigir solucions concretes, més enllà de les declaracions d'intencions”, va dir María José Broseta, presidenta de la Federació veïnal.

Broseta va traslladar diverses propostes del moviment veïnal, entre elles, un pla de xoc contra les vivendes d'ús turístic i lloguer ocasional que incomplixen el PGOU, amb el propòsit de revertir el seu ús a residencial. La segona, és una ordenança reguladora de l'activitat dels apartaments turístics, que ja està en fase de redacció.

Una altra mesura proposada des de la FAAVV, vinculada a l'espai públic,va ser la reducció de la grandària de les terrasses de locals d'hostaleria en les zones saturades i la necessitat de paralitzar una situació com l'actual en la qual sembla que tot l'espai públic disponible és arrendable de manera indefinida.

Després de la reunió, Broseta va aprofitar per a fer una crida a la participació en la manifestació d'este pròxim dissabte convocada en defensa del dret a la vivenda i contra l'especulació amb el turisme.