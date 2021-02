11 persones sancionades en una 'capea' il·legal a Sagunt per saltar-se el tancament perimetral anticovid

Onze persones han sigut sancionades per la Policia de la Generalitat per assistir a Sagunt a una 'capea' vulnerant el tancament perimetral decretat per la normativa anticovid.

Segons s'informa des de la policia us assistents es van saltar les restriccions en acudir d'altres localitats a un municipi de més de 50.000 habitants en el qual durant el cap de setmana no es pot entrar ni eixir.

Les propostes de sanció, segons s'ha explicat des del compte de twitter del 112 de la Generalitat Valenciana, afecten el ramader organitzador d'aquesta capeja i als 10 assistents.