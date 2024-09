172 metges s'incorporen a zones de difícil cobertura en diferents hospitals de la Comunitat Valenciana

Un total de 172 metges de diferents especialitats s'han incorporat a places considerades de difícil cobertura en departaments de salut del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha agraït als nous especialistes que “aposten pel sistema sanitari públic de la Comunitat”.

Tal com ha explicat des de la Conselleria de Sanitat s'està treballant “intensament per a pal·liar el problema de dèficit de professionals que afecta a tot el territori nacional”. “Per això, hem posat en marxa mesures incentivadores, que estan tenint un efecte molt positiu per a atraure talent i fidelizar als professionals del nostre sistema de salut”, ha afegit.

Per províncies, 18 metges s'incorporen a zones de difícil cobertura de Castelló, 17 especialistes han triat zones de València i 137 d'Alacant. En concret, el departament de salut de Vinaròs comptarà enguany amb 18 nous especialistes, a Requena s'incorporen 10, 7 a l'hospital d'Ontinyent, a Dénia 37 professionals, 13 a Elda, a Torrevella 57 i a Oriola 30 especialistes.

Precisament, el conseller de Sanitat s'ha desplaçat a Dénia per a participar en l'acte de benvinguda organitzat per l'hospital per a rebre als nous professionals que s'incorporen a la plantilla estructural del centre hospitalari i en el qual també s'ha fet lliurament dels diplomes als especialistes que acaben hui la seua formació en el departament de salut. Un acte en el qual ha estat acompanyat pel gerent del departament de salut de Dénia, Juan Puig, i la resta de l'equip directiu de l'àrea sanitària.

Durant la seua intervenció, Marciano Gómez ha traslladat el seu agraïment als 37 professionals que han triat aquest hospital com a destí laboral i la incorporació del qual “suposarà un reforç de l'assistència sanitària en una zona com Dénia, que en determinades èpoques durant l'any compta amb una gran afluència de població a causa de l'arribada de turistes”.

En concret, els especialistes que s'incorporen són 3 facultatius d'Aparell Digestiu, 1 Pneumòleg, 4 Neuròlegs, 1 Hematòleg, 1 Radiòleg, 5 Psiquiatres, 2 Uròlegs, 2 Anestesistes, 1 Ginecòleg, 1 Otorrinolaringòleg, 3 Oftalmòlegs, 1 Geriatre, 1 Reumatòleg, 1 Oncòleg, 1 especialista de Cirurgia Vascular, 1 facultatiu de Medicina Preventiva, 2 Nefròlegs i 6 especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. Aquests últims formaran part del Servei d'Urgències de l'hospital.