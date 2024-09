300 estudiants de Gandia han sol·licitat matricular-se fora de termini i tensionen les ràtios de les aules

La ràtio d'alumnes per aula a Gandia apunta a una major tensió per a l'inici d'aquest curs. Això es deu al fet que uns 300 xiquets i xiquetes han sol·licitat matricular-se en un centre educatiu de la ciutat fora de termini (durant els mesos de juliol i agost) segons avançava la regidora d'Educació, Esther Sapena, a la Cadena Ser, la qual cosa suposa elevar encara més unes ràtios que ja considera “molt ajustades”.

L'any passat van començar el curs a Gandia uns 10.000 xiquets i xiquetes, i ara, amb unes xifres similars, s'han de donar cabuda a altres 300 alumnes. Sapena assenyala que ara és responsabilitat de la Conselleria d'Educació buscar per a aquests menors una plaça en un centre educatiu de la ciutat i que siga en les millors condicions.

La responsable d'educació afig que aquestes matrícules sobrevingudes únicament poden ser assumides pels centres públics, i que davant l'actual ràtio alta hi ha molt pocs centres que disposen de vacants en algun dels seus nivells. Per això ha reclamat a la Conselleria que òbriga noves aules en els centres públics, però Sapena adverteix que estaran atents sobre aquestes aules perquè “han de vindre acompanyades del seu mestre corresponent”, i que a més “no s'han d'utilitzar espais com a biblioteques, aules de música o aules de psicomotricitat perquè aquests espais són completament necessaris per a garantir la qualitat dels centres públics”.