Acord entre Alzira, Carcaixent i la Generalitat per a reubicar el pont de Xàtiva i complir els objectius dels dos municipis

Les exigències que tenien Alzira i Carcaixent sobre el nou pont de Xàtiva, situat en el terme de la primera d'aquestes localitats, al final seran satisfetes amb un trasllat de 200 metres d'aquesta infraestructura. Així s'ha acordat en la reunió entre els dos ajuntaments i la direcció general d'Infraestructures i Aigües, amb el que al final s'arriba a un consens per a un projecte que suposarà una inversió de 5 milions d'euros per als dos pròxims anys.

La solució per la qual s'ha optat finalment és desplaçar el pont 200 metres aigües amunt construint una estructura més lleugera i de menor envergadura de l'actual, així es mantindrà el carril de la CV-50 com sol·licitava Carcaixent per a no perdre l'accés a aquesta via principal, i també permetrà ampliar el barranc de la Casella per a evitar inundacions a Alzira.

Durant els últims mesos tant le Direccions Generals d'Infraestructures i de l'Aigua com els alcaldes i regidors d'urbanisme dels dos municipis, han estat negociant i treballant per una solució que respectara les necessitats de les dues poblacions i, mancant la definició concreta del projecte, ja existeix segons les declaracions dels afectats.

Es mantindrà el ramal que connecta la CV-50 amb l'avinguda de Carcaixent i, a més, aquest ramal es prolongarà fins al nou pont que es desplaçarà uns metres i des del qual es podrà accedir a la CV-50 en direcció cap a la Barraca o a Alzira.