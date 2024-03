Adif destina 22 milions d'euros més a la renovació integral de via en la línia Xàtiva-Alcoi

Adif ha aprovat una nova inversió, per import de 22,2 milions d'euros, a la renovació integral de via en la línia Xàtiva-Alcoi, en concret al subministrament dels materials. L'actuació està emmarcada en el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana.

La companyia ha contractat l'acord marc per al subministrament de carril a JSW Steel Italy Piombino i Arcelormittal Espanya per un import màxim de 13,8 milions d'euros. Així mateix, ha adjudicat el subministrament dels aparells de via per a l'actuació a Amurrio Ferrocarril i Equips, per 2,6 milions d'euros.

Les inversions es completen amb la licitació de la provisió de 121.062 Tn de balast, amb un pressupost de 5,8 milions d'euros.

Aquests subministraments se sumen a la recent adjudicació, per prop de 7 milions d'euros, de la fabricació, transport i distribució de 64.100 travesses.

Inversions de 101 milions per a incrementar fiabilitat i eficiència

Adif ja ha licitat per més de 101 milions d'euros la renovació integral de 64 km de la línia d'ample convencional Xàtiva-Alcoi, amb la finalitat d'incrementar les condicions d'eficiència i fiabilitat de l'explotació ferroviària i la regularitat i velocitat de la circulació, optimitzant així mateix les labors de manteniment.

L'actuació es desenvoluparà en els trams Xàtiva-Ontinyent i Ontinyent-Alcoi i contempla una renovació completa de la línia, substituint els elements de la superestructura: carril, travesses, balast i aparells de via. Així mateix, treballarà en l'adaptació d'estructures per a la futura electrificació de la línia, la qual cosa representarà la demolició d'alguns passos superiors i la seua substitució per nous, així com l'increment de la secció dels túnels.

En els ponts metàl·lics, entre altres actuacions, se substituiran les travesses per a adequar-les a noves rasants i geometria. En estacions, s'incrementarà la longitud de les andanes, s'adequarà el paviment i es posarà en servei una tercera via en l'estació d'Ontinyent.

A més, es revisaran els elements de drenatge, es treballarà en talussos, s'actuarà en el tractament i protecció de trinxeres i terraplens, es desenvoluparà la concentració de tres passos a nivell i s'instal·laran tancaments antivandàlics en els passos a nivell que no compten amb ells.

Totes aquestes actuacions contribueixen a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre les seues metes el desenvolupament d'infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.