L'alcalde de Sueca redistribueix les delegacions i tots el regidors del ple gestionaran àrees excepte els de Compromís

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha aprofitat el relleu d’un regidor del PSPV al ple municipal per tal de fer una remodelació de delegacions de gestión de les quals participen tots els partits que integren el ple municipal, tots excepte Compromís, el que va ser el partit més votat en les eleccions municipals de 2019.

Així, amb l’entrada de Vladimir Micó en lloc de José Miguel Giménez per jubilació, dues regidores s’encarregaran de la gestió de noves àrees en Sueca: Estefanía Requeni (PP) i Noelia Benedito (GISPM). Cal recordar que tant l’alcalde com els regidors socialistes tenen obert un expedient d’expulsió del PSPV per haver incomplit les normes del Pacte del Botànic de desallotjar a una altra força del pacte d’un govern (en aquest cas Compromís) amb els vots de PP i Ciudadanos, però aquest expedient d’expulsió encara no s’ha resolt.

Segons l’alcalde Dimas Vázquez “pretenem donar participació a més regidors del consistori perquè la seua gestió puga veure’s reflectida a la nostra ciutat, als quals agraïsc la seua integració en favor de Sueca. Des que vaig ser alcalde, la meua pretensió va ser sempre convidar a participar en el nostre Ajuntament a tot aquell que desitjara implicar-se en la seua gestió, fora del color polític que fora. Hui dia, per tant, tots han volgut sumar cap als seus veïns i veïnes menys Compromís, el qual en el seu moment també va ser convidat però va declinar la seua participació”.

D’esta manera, després de la remodelació, l’organigrama queda així: l’alcalde, Dimas Vázquez (PSPV), a més d’alcaldia assumirà Pressupostos i Personal; Manoli Egea (PSPV), primera tinenta d’alcalde, continuarà amb les competències en Comerç, Mercats, Indústria, Turisme, Concurs Internacional de Paella Valenciana i Acció Social; Celia Beltrán (Ciudadanos), segona tinenta d’alcalde, serà la responsable d’Esports, Protocol, Serveis Jurídics i Patrimoni; Joan Carles Vázquez (PSPV), tercer tinent d’alcalde, assumirà Serveis Municipals, Platges, Cementeri, Empresa Municipal Aigües de Sueca, Educació i Noves Tecnologies; Carmen Pérez (PSPV), quarta tinenta d’alcalde, serà la responsable de Contractació, DIAC, Medi Ambient i Agència de Desenvolupament Local; Gema Navarro (PSPV), cinquena tinenta d’alcalde, tindrà les competències en Igualtat, Festes, Joventut, Transparència i Participació Ciutadana; Carlos Ramírez (Ciudadanos), sisé tinent d’alcalde, continuarà al capdavant de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; i Vladimir Micó (PSPV), seté tinent d’alcalde, s’estrenarà com a regidor de Cultura i Persones Majors.

Per la seua banda, els regidors que no formen part del govern municipal però que tenen competències delegades augmenten de 3 a 5. José Luis Ribera (PP), continuarà amb Agricultura i Consell Agrari, igual que Fernando Franco (PP), amb Urbanisme, i Julián Sáez (GISPM), amb Comunicació. Estefanía Requeni (PP) s’estrenarà assumint Promoció Lingüística, Sanitat i Unitat de Prevenció Comunitària; i Noelia Benedito (GISPM), tornarà a assumir Hisenda, com ja va fer en la legislatura 2015-19.