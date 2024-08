Benidorm reutilitzarà per a aigualejos l'aigua de la piscina municipal del Palau d'Esports, buidada per labors de manteniment

La Regidoria de Neteja Viària de l'Ajuntament de Benidorm, igual que en anys anteriors, ha procedit al buidatge de la piscina municipal del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm per a realitzar labors de manteniment i posteriorment utilitzar l'aigua en els aigualejos diaris dels carrers de la ciutat, segons ha traslladat el regidor de Neteja Viària, Luis Navarro.

De la mateixa forma que en anteriors ocasions, l'aigua dels gots de la piscina servirà per a aigualejar els carrers durant uns deu dies. Es tracta d'una labor que es realitza cada any a la fi d'agost per a escometre tasques de manteniment en la piscina “al mateix temps que garantim el màxim aprofitament de l'aigua” ha precisat Navarro. Els dos gots de la piscina sumen més de 400.000 litres d'aigua.

L'edil ha aprofitat per a realitzar una crida a les comunitats de propietaris que tinguen la intenció de buidar les seues piscines a final d'estiu per motius de reparacions, filtracions, etc. “de manera que en lloc d'abocar-la directament al clavegueram el comuniquen a l'Ajuntament o a FCC per a poder arreplegar eixa aigua i emprar-la per a l'aigualeig”.