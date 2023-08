Castielfabib reprén la seua lluita per recuperar un pont medieval que es va enfonsar fa 20 anys

Recuperar el pont del Barroso sobre el riu Ebrón a Castielfabib, una estructura d'origen medieval que es troba en ruïnes després d'afonar-se l'arc de ponent en 2003 a causa de les pluges i que encara no ha sigut reconstruït. Aquest ha sigut el punt central de la reunió entre l'alcalde de la localitat del Racó d'Ademús, Eduardo Aguilar, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre.

Tots dos mandataris han abordat l'estat actual del projecte de l'obra del pont que porta anys paralitzat. Durant la trobada, el conseller ha assenyalat que, en primer lloc, caldria refer el projecte a nivell tècnic, ja que data de l'any 2006, així com actualitzar-lo “per a incorporar les dificultats que s'han detectat posteriorment”.

En aquest sentit, ha traslladat a l'alcalde el seu compromís d'abordar l'assumpte amb les conselleries implicades en el projecte pendent, “de manera que puga estudiar-se de manera conjunta”.

El pont del Barroso es troba en una via pecuària que uneix Castielfabib amb quatre llogarets, coneguda com a Cordill de la Foia del Peral a Mas de la Cabrera, de trànsit de bestiar i que utilitzaven les ovelles i cavalleries. El pont es va afonar en 2003 a conseqüència d'unes fortes tempestes.

El pont, de possible origen baix-medieval però documentat des del segle XIX, està construït en pedra, consisteix d'un sol ull amb arc de mig punt i es troba sobre el riu Ebrón, a més de 20 metres sobre el llit d'aquest. Se situa en l'inici de les denominades hoces de l'Ebrón, en el camí que tradicionalment s'utilitzava per a anar a les partides de l'altre costat del riu, així com a altres llogarets del terme de Castielfabib, i a la ciutat de Terol.