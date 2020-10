El cava de Requena es dirà 'Cava de Requena'

Encara que encara no és definitiu, la neciesa i la lògica sembla que s'han imposat i la marca de la Denominació d'Origen del cava de Requena es quedarà tal qual: 'Cava de Requena'.

El consell regulador de la DO Cava, amb àmplia majoria (95%) d'elaboradors catalans, va aprovar mesos arrere una nova divisió territorial en el seu si amb quatre zones sota l'àmplia Denominació Cava que les abasta a totes.

Aquestes zones són les de ‘Condados de Barcelona’, ‘Valles del Ebro’ (abasta les localitats d'Àlaba, Navarra, La Rioja i Saragossa autoritzades a elaborar), ‘Viñas de Almendralejo’ (Badajoz) i la de Requena, per a la qual es va idear el nom inicial de ‘Altos de Levante’.

Aquesta marca ‘Altos de Levante’ va ser acceptada pels productors de Requena i la Conselleria d'Agricultura però el fort rebuig social els va fer fer marxa enrere i buscar alternatives.

La segona opció triada va ser ‘Cava del Interior Valenciano’. Una denominació molt llarga que va topar amb l'oposició de la DO del Vino de Valencia, per la similitud, la pròpia del cava i alguns més. Una altra opció valorada va ser la de 'Alts requenenses', però tampoc va quallar la proposta.

Ara arriba una nova denominació, la que per a molts era la més evident i la que degué ser la primera opció, ‘Cava de Requena’. Els productors de cava del municipi estan d'acord i s'està conjuminant un ampli consens perquè no es continue més mesos amb una polèmica que no ha beneficiat al sector.

Perquè el nom siga definitiu ha de ser ratificat per la pròpia Denominació d'Origen, radicada al Penedès, i per la Conselleria i el Ministeri d'Agricultura.