La Comissió Mixta del Castell de Xàtiva es reuneix per abordar la consolidació del pati d'armes i el Castell Menor

Aquest dimecres ha tingut lloc a la Conselleria de Cultura la reunió de la Comissió Mixta del Castell de Xàtiva, la qual no es reunia des de març de 2015, i on s’ha aprofitat per actualitzar els components de la mateixa així com per a tractar diferents temes i les intervencions previstes a la fortalesa.

En aquesta Comissió estan representats, per part de la Conselleria, la Directora General de Patrimoni Pilar Tébar i el seu equip tècnic conformat per Esther Miquel (Cap del Servei de Patrimoni) i Ignacio Matoses (Cap del Servei d’Arquitectura); mentre que per part municipal estan presents l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la regidora de Turisme i Patrimoni Raquel Caballero i el tècnic responsable de l’àrea Armando Vila.

“Hem tractat les necessitats d’intervenció que té el nostre Castell i també hem explicat les intervencions previstes de portar a terme dins del Pla de Sostenibilitat Turística, el qual està finançat amb fons europeus”, ha indicat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui s’ha mostrat “satisfet pel resultat de la reunió i per la predisposició de la Direcció General, pel que anem a donar-li continuïtat a aquest treball en els propers mesos”.

Cal recordar que el passat mes d’octubre va tindre lloc una visita de la Direcció General al Castell, per tal d’identificar els punts amb problemes de conservació o a millorar a curt i mitjà termini. En aquest sentit, la Direcció General ha comunicat a l’Ajuntament que ja estan previstes dues intervencions de consolidació i estabilització a la fortalesa, una al mur del pati d’armes que dóna al nord i altra al mur del Castell menor que dóna al sud, les quals ja estan treballant-se per part del departament i s’iniciaran pròximament.

A més a més, també s’ha acordat l’actualització del Pla Director del Castell de Xàtiva, el qual data de la dècada dels 90, i per al qual està previst posar-se a treballar en breu adaptant les necessitats existents.

“Ens hem emplaçat a seguir treballant per millorar la situació actual del nostre Castell i seguir fent d’aquest emblema de la nostra ciutat un espai turístic de primer nivell i al mateix temps un element patrimonial únic”, ha puntualitzat Cerdà.