Conselleria amplia el pressupost per acabar les obres del CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva i ja supera els 7 milions d'euros

La tan esperada modificació de la delegació de competències per a la construcció del nou Centre d’Educació Especial Pla de la Mesquita de Xàtiva ha arribat com l’aigua de maig a la Casa de la Ciutat. La Conselleria d’Educació va comunicar dilluns a l’Ajuntament de Xàtiva la proposta de la Direcció General d’Infraestructures Educatives per la qual es duu a terme la dita modificació. En conseqüència, el crèdit per a l’actuació s’incrementa en 971.181,05 euros.

Amb aquesta injecció de recursos econòmics, es cobrirà el cost de noves actuacions com ara la construcció d’un nou mur de contenció, instal·lacions elèctriques provisionals i alternatives de millora d’algunes solucions constructives del projecte inicial. Al remat, el finançament global de la delegació de competències, un cop modificada, ascendeix a un import de 7.053.524,99 euros.

Cal recordar que l’Ajuntament de Xàtiva va sol·licitar l’ampliació de recursos el passat 11 d’agost de 2023, després d’haver atès l’increment de costos plantejat per l’empresa adjudicatària basat en un informe de la direcció d’obra que justificava l’augment de les unitats d’obra a executar. Més tard, el passat 18 de gener es va produir una reunió a la Conselleria d’Educació entre l’alcalde Roger Cerdà, la tinenta d’alcalde Amor Amorós i el director general d’Infraestructures Educatives, Rafael Valcárcel, en la qual es va revisar la situació d’aquesta obra i altres projectes del Pla Edificant a la ciutat. Les bones impressions manifestades en aquell primer moment pels responsables municipals s’han vist confirmades ara amb l’arribada de la modificació de la delegació de competències.

Per a la regidora d’Educació, Amor Amorós, “és una bona notícia”. Amorós ha posat en valor la coordinació entre administracions, malgrat reconèixer que els tràmits “són llargs i farragosos”. Segons la regidora, amb la modificació de la delegació de competències, “podrem continuar les obres i intentar que el nou Pla de la Mesquita siga una realitat per al curs que ve”. Amorós ha qualificat el nou centre com “un projecte capdavanter al País Valencià, dels més innovadors en quant a infraestructures i, a més a més, resultat d’un procés de participació on el claustre i les famílies han posat la seua part per a que [el col·legi] siga el més adaptat possible a les característiques de les persones usuàries”.

En línia similar, el regidor d’Urbanisme, Ignacio Reig, també ha destacat que “per una vegada, totes les administracions implicades han estat a l’altura de les necessitats del projecte i eixe sobrecost de les obres, per altra banda totalment justificat, no serà un obstacle per a la propera finalització d’un centre que ha de ser referència en la nostra comunitat entre tots els centres d’educació especial”. Reig ha situat cap a l’estiu la reactivació del ritme normal dels treballs, “amb la vista posada en la finalització de les obres en l’any 2025”, segons calcula el regidor.