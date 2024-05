Les Arts incorpora deu nous títols al seu repertori líric en un viatge per 417 anys d’història de la música

El Palau de les Arts Reina Sofia incorpora deu nous títols al seu repertori líric en la seua XIX temporada, un viatge de 417 anys d’història de la música, des de L’Orfeo de Monteverdi (1607) fins a l’estrena de la Ciudad sin sueño (2024), de Francisco Coll a Londres.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó, ha assistit hui a la presentació de la Temporada 2024-2025 del centre d’arts valencià, acompanyada pel president del Patronat de Les Arts, Pablo Font de Mora, i el seu director artístic, Jesús Iglesias Noriega.

Añó ha destacat que esta temporada serà “la més ambiciosa aposta de Les Arts fins hui”, ja que reunix les principals figures del panorama en una oferta diversa que consolida València i la Comunitat Valenciana com a pol cultural de referència.

En concret, la Temporada 2024-2025 de Les Arts “comptarà amb 11 espectacles d’òpera i sarsuela, cinc propostes de dansa, set potents programes simfònics, cinc vetlades de lied, tres concerts dels més grans divos, cinc sessions de barroc, cinc representants de la música valenciana més actual, sis nits amb el millor flamenc i una nodrida oferta per a tots”, ha apuntat Añó.

Per la seua part, el president del patronat Pablo Font de Mora ha agraït “el suport de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport al projecte que la societat civil va impulsar per a Les Arts en 2018, els resultats del qual no solament artístics, sinó també d’espectadors, visibilitat, captació de patrocini, mecenatge i acceptació són, com diu el nostre fil conductor per a esta temporada, redemptio, la millor manera de retornar als valencians tot allò que amb la seua contribució aporten a Les Arts”.

En este sentit, Iglesias Noriega ha apuntat que, d’acord amb el terme redemptio, Les Arts advoca, un any més, per iniciar la seua temporada fora de la seua seu, en una gira de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) que, amb el seu director James Gaffigan, visitarà el 30 d’agost el Festival de Pollença.

Dies després, el 5 de setembre, l’OCV amb Javier Perianes, recalarà en el Festival Otoño Musical Soriana. Finalment, la formació titular de Les Arts i James Gaffigan protagonitzaran sengles vetlades a Llíria i Cullera (13 i 14 de setembre), com a pròleg a la Jornada de Portes Obertes del 15 de setembre, que marca l’inici de l’activitat en l’edifici de Calatrava.

Òpera i Sarsuela en Les Arts

‘Les Arts és Òpera’ inclou esta denovena temporada onze títols que representen la pràctica totalitat de períodes i estils operístics entrellaçats pel leit motiv de redemptio. Així, en Manon o Il trovatore, la pèrdua de la vida terrenal implica la culminació d’una ambició particular, o l’expiació d’una vida culposa. La redempció per la mort està també present en The Golden Stool, Der fliegende Holländer o Dialogues des Carmélites.

Orfeu redimix la seua impaciència perdent Eurídice i Bajazet (en Tamerlano), paga la seua ambició amb la seua mort i regala amb esta la llibertat de la seua filla. Isabel I (en Roberto Devereux) es redimix en vida acceptant les seues desgràcies en favor del seu Imperi i els protagonistes de L’heure espagnole i Gianni Schicchi expien còmicament davant el públic els seus excessos, enganys i cobdícies.

Cas particular és Cabaret Pierrot, programa doble amb Ein Lichtstrahl i Pierrot lunaire, espectacle entre el jocós del primer i la mística avantguarda de Schoenberg, que assenyala una tràgica redempció d’occident.

En plena sintonia redemptora, ‘Les Arts és Sarsuela’ porta la refrescant La verbena de la paloma, on la redempció dels pecats populars sembla no exculpar-se del tot en un sainet líric obert sempre a noves possibilitats finals.

Lisette Oropesa, Marina Monzó, Charles Castronovo, Piero Pretti, Ekaterina Semenchuk, Artur Ruciński, Elena Stikhina, Nicholas Brownlee, Franz-Josef Selig, Stanislas de Barbeyrac, Eve-Maud Hubeaux, Iván Ayón Rivas, Doris Soffel, Ambrogio Maestri, Eleonora Buratto, Silvia Tro Santafé i Ismael Jordi són algunes de les veus que compareixeran esta temporada d’òpera.

En el pòdium, juntament amb James Gaffigan, experts mestres lideren les propostes, amb Maurizio Benini, Leonardo García Alarcón, Riccardo Minasi, René Jacobs, Michele Spotti i Francesco Lanzillotta, que tindran la seua rèplica en l’escena amb respectats creadors: Willy Decker, Robert Carsen, Àlex Ollé Vincent Huguet, Moshe Leiser & Patrice Caurier, i Jetske Mijnssen. Per a la sarsuela torna un especialista com José Miguel Pérez Sierra amb Nuria Castejón en l’escena.

Dansa, música simfònica i altres espectacles

En el capítol simfònic, les batutes més estimades pel públic valencià tornen amb exuberants programes amb el gran repertori romàntic i tardoromàntic com a emblema: Sir Mark Elder, Gustavo Gimeno, Antonello Manacorda, Thomas Hengelbrock i James Gaffigan, titular de l’OCV.

Per la seua part, ‘Les Arts és Dansa’ acull cinc espectacles amb el més selecte del ballet clàssic, la dansa contemporània i el flamenc de la mà de Lucía Lacarra, Sara Baras, Asun Noales, María Pagés i els Ballets de Montecarlo.

Cinc cites imprescindibles es presenten en el cicle de lied, amb els debuts d’Asmik Grigorian i Michael Volle, a més dels esperats retrobaments amb Simon Keenlyside, Joyce DiDonato i Michael Fabiano, en la seua presentació liederística. Mentres que ‘Les Arts és Grans Veus’ acollirà la primera actuació a València de la diva per excel·lència, Anna Netrebko, com a emblema d’un cartell amb Juan Diego Flórez, Piotr Beczała i Sondra Radvanosky.

Àmpliament consolidat, ‘Les Arts és Barroc i Música Antiga’, enlluerna amb un insuperable triplet amb René Jacobs, William Christie i Leonardo García Alarcón, en un cicle que, gràcies a la col·laboració amb el Centro Nacional de Difusión Musical, congregarà, a més, els més respectats espanyols en este repertori: Los Elementos, d’Alberto Miguélez Rouco, la soprano Núria Rial, el sopranista Samuel Mariño i els valencians Mediterrània Consort.

Per la seua banda, Les Arts no faltarà a la seua cita amb les diferents manifestacions de la veu, amb genis com José Mercé, Israel Fernández, Mayte Martín, Antonio Reyes i Jesús Méndez, El Pele i Reyes Carrasco en el flamenc, així com Marisa Monte en la música brasilera. Mentres que el teixit musical valencià estarà representat per La Habitación Roja, Doña Manteca, La Plata, Novembre Elèctric i Andreu Valor.