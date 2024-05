Paterna invertirà més d'1,5 milions en millorar les seues àrees empresarials

Amb l'objectiu de continuar millorant i modernitzant les seues àrees empresarials, l'Ajuntament de Paterna destinarà la subvenció econòmica d'1.192.000 euros concedida per l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), cofinançada pel consistori amb 352.000 euros a un conjunt de projectes i actuacions orientats a la millora de la mobilitat, la seguretat i la sostenibilitat dels polígons.

L'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, qui també ostenta les àrees de Promoció Econòmica i Estratègia Empresarial, ha destacat que “l'ADN d'aquest executiu socialista és continuar amb l'impuls i esforç inversor per a continuar dotant a les nostres àrees empresarials dels millors accessos, infraestructures i serveis amb la finalitat de mantindre l'activitat econòmica de les nostres empreses i incrementar l'atractiu de les nostres àrees industrials per a noves inversions que generen ocupació de qualitat a la nostra ciutat”.

Entre els projectes que s'escometran destaquen els orientats a la millora de mobilitat amb l'execució de la tercera fase de renovació viària a través del reasfaltat i la millora de la senyalització vertical i horitzontal en el Parc Tecnològic, Fuente del Jarro i el Polígon Industrial Molí del Testar.

Així mateix, està prevista la creació d'un nou accés que afectarà el Polígon Industrial Fuente del Jarro i al Parc Empresarial Tàctica denominat Bulevard Pla de Pou.

Aquesta actuació consisteix en la millora de la xarxa viària al Carrer Ciutat de Llíria amb l'objectiu de transformar-la en un vial urbà. Per a això, es procedirà a l'execució de passos per als vianants adaptats, instal·lació de senyalització intel·ligent, eliminació de biondes, adequació i protecció de cunetes de recollida d'aigües pluvials i enjardinament de les tanques centrals del vial.

A més, l'Ajuntament donarà solució als problemes de mobilitat per als vehicles i per a l'activitat de les empreses, derivats de l'acumulació d'aigua davant pluges intenses, a través de l'execució d'una sèrie d'actuacions com són la xarxa de pluvials amb col·lectors i xarxa de captació d'aigües pluvials mitjançant embornals i canalització subterrània als carrers Vila de Bilbao i Illes Balears del Polígon Industrial Fuente del Jarro.

D'altra banda, encara que les àrees empresarials compleixen amb la normativa vigent, també s'instal·laran hidrants que reforçaran la seguretat davant risc d'incendis.

Pel que respecta a la millora dels serveis a les empreses paterneres, està prevista l'adequació de la primera planta del mòdul verd de les antigues dependències de la Fundació per a la Innovació de la Infància de la Comunitat Valenciana, situades en el Parc Tecnològic, per a la creació del Centre Municipal Polivalent de Serveis Empresarials de Paterna.

El Centre es configurarà com un espai que centralitzarà totes les activitats municipals relacionades amb la dinamització empresarial: Oficina de Simbiosi Industrial, seu de l'Observatori de Seguretat Industrial i de l'Observatori de Sostenibilitat i Transparència. També es configurarà com el centre d'activitat, així com Mesa Local de Paterna per la FP.

Aquest espai també es convertirà en el centre de treball de la Mesa Local de Paterna per la FP i la seu oficial de l'Associació 'Paterna, Ciutat d'Empreses'.