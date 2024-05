Alcalà de Xivert comptarà amb una nova escola infantil municipal amb 46 places

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert per a la creació d’una escola infantil de primer cicle en esta localitat.

Aquesta escola infantil de primer cicle, denominada Municipal número 1, i de titularitat municipal, inclourà tres unitats d’Educació Infantil per a xiquets i xiquetes de fins a 3 anys i tindrà una capacitat de 46 llocs escolars.

Estes places escolars es distribuïxen de la manera següent: una unitat per a alumnat de 0-3 anys amb onze llocs escolars, una unitat per a alumnat d’1-3 anys amb 15 llocs escolars, i, finalment, una unitat per a alumnat de 2-3 anys amb 20 llocs escolars.

A través d’este conveni, l’Ajuntament es compromet a complir la normativa aplicable que establix els requisits mínims dels centres que impartixen ensenyaments de règim general.