Conselleria segueix les reserves marines d'interés pesquer de l'illa de Tabarca, del cap de Sant Antoni i de la serra d'Irta

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca està fent un estudi per al seguiment científic de les reserves marines d'interés pesquer de l'illa de Tabarca, del cap de Sant Antoni i de la serra d'Irta.

Este treball l'està duent a terme juntament amb l'Institut d'Ecologia Litoral, que examina la reserva marina d'interés pesquer (RMIP) Illa de Tabarca i la RMIP del cap de Sant Antoni, i l'Institut d'Investigacions en Medi Ambient i Ciència Marina (IMEDMAR) de la Universitat Catòlica de València (UCV), en la RMIP de la Serra d'Irta.

Els resultats dels estudis de seguiment de les tres reserves marines d'interés pesquer podran consultar-se a la web de la Generalitat una vegada finalitzen.

El director general de Pesca, Franciso Espinós, afirma que “les reserves marines d'interés pesquer han sigut proposades com una de les ferramentes de gestió més efectives per a la conservació dels recursos marins, pel fet que representen múltiples beneficis per a la protecció dels ecosistemes i els processos ecològics que els mantenen, alhora que milloren les pesqueres mitjançant l'exportació d'espècies comercials a àrees adjacents”.

A més, Espinós ha afegit que “són excel·lents laboratoris naturals on comparar els efectes produïts per antropització del medi”.

El monitoratge científic d'una reserva marina d'interés pesquer té com a objectiu conéixer l'evolució de determinades poblacions i comunitats d'espais d'interés pesquer.

Mitjançant mostrejos es concreta el seguiment de l'efecte reserva sobre les espècies d'interés comercial, el seguiment de les poblacions de peixos mitjançant censos visuals en immersió i el seguiment de les captures d'espècies objectiu a l'entorn de la reserva.