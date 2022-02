Cullera inicia les obres que “convertiran el barri medieval en un nucli urbà del segle XXI”

Cullera ha iniciat les obres que "transformaran" el seu barri medieval i "el convertiran en un nucli urbà del segle XXI" sense perdre la seua essència i arrels. Les màquines han entrat per fi en aquest entramat de carrerons al peu de la muntanya conegut popularment com Barri del Pou o Barreig del Pou.

Ho han fet després d’anys de reivindicacions veïnals perquè s’executaran millores en una zona residencial, la més antiga i al seu torn la més discriminada històricament per les successives Administracions locals. El consistori inverteix un milió d’euros en aquesta primera fase per a rehabilitar el barri, que venia patint un llistat inacabable de deficiències.

"Ara podrem millorar la vida de les persones que ací viuen, atendre les seues reivindicacions i posar en valor un barri que representa les arrels urbanes del nostre municipi", ha declarat l’alcalde Jordi Mayor.

Atractiu turístic

La regeneració d’aquesta trama urbana cullerenca és un dels pilars de la política municipal aquesta legislatura, tal com reconeix l’alcalde. "Va haver-hi un projecte en els 90 que la dreta es va carregar perquè havia sigut elaborat per un govern progressista i des de llavors mai més ningú s’havia interessat per regenerar el barri", explica. "Un repte que suposarà una fita per a la nostra història urbana ja que, a més, una localitat turística com Cullera posarà en valor la seua antiga jueria, un atractiu als peus del Castell que pot convertir-se en un producte turístic de primer ordre com succeeix en altres localitats costaneres on el seu centre històric complementa l’oferta de sol i platja", reflexiona Major.

Per part seua, el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá, detalla que el projecte se centra la regeneració de places —es crearan sis—, la instal·lació de bancs, la plantació d’arbres i el canvi de totes les infraestructures bàsiques com el clavegueram i les escomeses d’aigua. També es crearan parcs infantils i un aljub per a recollir les aigües pluvials amb les quals s’alimentarà el reg per a fer-lo més sostenible.