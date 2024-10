Cullera serà durant un cap de setmana la capital mundial de l'arròs

L'arròs, la clau de volta de la gastronomia valenciana, convertirà a Cullera en referent internacional amb la II Biennal Mundial de l'Arròs que se celebrarà en la localitat de la Ribera Baixa. A la cita que tindrà aquest cap de setmana del 25 al 27 d'octubre, s'aplegaran des d'una desena de xefs internacionals amb Estreles Michelín, fins a les propostes de la gastronomia local per mostrar les seues delícies vinculades al cereal de l'aigua de quilòmetre zero.

La proposta serà una festa gastronòmica, cultural i turística amb l'arròs com a protagonista. I és que la cultura de l'arròs “va molt més allà del fet de menjar, és una celebració de la vida i del reflex de la cultura i història de les nostres cases”, explicava l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durant la presentació de les jornades. “La Biennal Mundial de l'Arròs de Cullera és un espai per a posar en valor l'herència agrícola i culinària, preservant la nostra tradició i amb l'oportunitat d'experimentar i innovar”, apuntava Mayor.

Una oportunitat per crear “identitat, valors, i un gran salt en la consolidació de Cullera com a capital gastronòmica de l'arròs perquè tenim tots els ingredients: llarga tradició agrària i pesquera, el major rebost de productes de proximitat i l'únic club de producte d'Espanya al voltant de l'arròs”, afirmava la regidora de Turisme, Débora Marí.

Programació i novetats

Després de l'èxit de la primera edició celebrada en el 2022, la a cita s'àmplia a 3 dies i 6 espais situats en el centre de la ciutat. I és que l'esdeveniment tindrà com a novetats una exposició agrícola, una zona de tastos i tallers, i un escenari popular on cuinaran les associacions locals al costat del club de producte ‘Artesanos del Arroz’, que se sumaran a la zona de degustacions, a la zona de fira, activitats i animacions, i l'escenari principal on tindran lloc els showcookings i les ponències.

Un dels plats forts seran els moments de la zona de degustacions. Al migdia, ‘Artesanos del Arroz’ oferirà degustacions a preus populars demostrant la diversitat gastronòmica dels restaurants de Cullera; i a la nit l'espai serà de l'hostaleria de la ciutat que oferirà infinitat de tapes elaborades a ritme de música.

La inauguració oficial d'aquesta edició serà el divendres 25 d'octubre a les 19.30 hores en l'escenari principal, encara que a partir de les 19h els diferents espais aniran oferint les seues activitats.

Cullera amb Estrella Michelín

L'escenari principal d'aquesta segona edició també presenta una carta de xefs nacionals i internacionals de primera categoria. Per l'espai dels Jardins del Mercat cuinaran en directe a mode de showcooking cuiners com Quique Dacosta, Eric Gil, Begoña Rodrigo, Xavi Meroño, Vicente Rioja, Juan Ramos, Alejandra Herrador, Ferdinando Bernardi, Carito Lourenço, Lluís Valls, Bernd Koller, Kiko Moya o Alkis Strimenos.

Una plantilla i programa que tant el director de la Biennal, Santos Ruiz, com el president d'Artesanos dell Arroz, José Palacios, han destacat perquè enguany es fa un salt en excel·lència i en participació ciutadana.

Els showcookings també es traslladaran a l'escenari situat en el passeig Dr. Alemany, un escenari popular on les associacions locals i el teixits social del municipi cuinaran arrossos al costat de ‘Artesanos del Arroz’. Cuinaran en directe així les Mestresses de casa–Tyrius Cullera, AFACU, ANEC, MOSS Solidària, Baladre, Wolfram o l'escola de cuina de l'IES Llopis Marí.

Aquesta edició també presenta com a novetat la presència d'altres destins gastroturístics de mans de la marca Saborea Espanya. Fuerteventura, Gran Canària, Lanzarote i Ciudad Real tindran el seu espai en la Biennal i realitzaren tallers dels seus arrossos i tastos d'altres productes.

Tastos més enllà de l'arròs

La zona de tastos, que requerirà inscripció prèvia, també presenta una àmplia programació amb diferents productes que segur que desperten l'interés d'assaborir a més d'un visitant. Hi haurà tastos de licors, de cerveses, de formatges, d’Aigua Llimó de Cullera, d'orxata, de vermuts, de mels i melmelades, o de vins, entre altres.

El Concurs Gastronòmic d'Arrossos de Cullera “Joves Talents” 2024 és un altre dels al·licients de la Biennal Mundial de l'Arròs de Cullera, i que se celebrarà el diumenge dia 27. Aquesta iniciativa té com a objectiu premiar i posar en valor el talent dels joves professionals de la restauració, nacionals i internacionals, amb l'objectiu de promocionar i impulsar la gastronomia cullerenca amb el seu màxim exponent: l'arròs. El concurs va dirigit a professionals de l'hostaleria i els concursants poden participar acompanyats d'un ajudant.

Entre els requisits, han de tindre una edat compresa entre els 18 i 35 anys i estar vinculats laboralment a una empresa d'hostaleria. Hi ha un primer premi valorat en 1.000 euros, a més de l’oportunitat d’acompanyar a 'Artesanos del Arroz' en distints esdeveniments, i un segon en 500 euros.