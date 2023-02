Dos dels tres regidors de Ciudadanos deixen el govern de pacte municipal amb el PSPV a Xixona

A poc més de tres mesos d'acabar la legislatura el govern de PSPV-Ciudadanos de Xixona es queda en minoria després que dos dels tres edils de la formació taronja hagen anunciat que abandonen l'executiu local. Aquests dos regidors són José Martínez i Javier Gutiérrez, aquest últim també diputat provincial de Carreteres, càrrec que exerceix dins del govern de la Diputació del PP, i al qual es dedicava en exclusiva després d'abandonar les seues delegacions municipals des d'el mes de setembre passat.

No obstant això no tots els edils de Ciudadanos deixen el govern, en principi es mantindrà en les seues responsabilitats Eduardo Ferrer, la qual cosa no li val al PSPV encapçalat per l'alcaldessa Isabel López, que el deixarà amb sis regidors en el govern enfront dels set que hi haurà en l'oposició.

Javier Gutiérrez, portaveu del grup municipal, i l'edil de Comerç i Trànsit, José Martínez, han assegurat que la seua eixida “obeeix al desacord amb actuacions com l'ampliació de l'abocador Pedra Negra, que té el suport de l'alcaldessa, Isabel López, i l'última proposta del PSPV sobre el poliesportiu, que suposava un augment de dos milions d'euros enfront de l'inicialment acordat”.

“En compliment dels nostres compromisos amb la ciutadania, és la nostra responsabilitat no recolzar accions que es volen dur a terme amb finalitats electoralistes i sense pensar en l'interés del poble, que és pel que som ací”, ha afirmat Martínez.

El regidor ha explicat que “Xixona no pot acceptar que la vida útil d'aqueix abocador es continue prolongant amb la construcció d'un nou got, com proposa el Consorci Terra presidit per l'alcaldessa del PSPV” i, per a l'edil, “l'incendi que es va produir el passat Dia Mundial del Torró degué ser suficient raó per a persuadir a la corporació de la necessitat de clausurar aqueixes instal·lacions”.

Quant al pavelló esportiu, Martínez ha manifestat que “no és de rebut que cada vegada que es porta una modificació d'aqueix projecte, es dispare el pressupost per a passar finalment de 4 a més de 6 milions d'euros, condicionant econòmicament les pistes de pàdel o la piscina coberta”.

Els dos edils han argumentat que aquestes discrepàncies, afegides a les retallades de partides pressupostàries d'àrees gestionades pel grup Cs per part de l'alcaldessa, han sigut els principals detonants de la decisió presa en relació a la seua eixida del govern municipal.

No obstant això, han ressaltat “la responsabilitat d'haver format part de l'equip de govern després de la pandèmia i de treballar per Xixona, malgrat les diferències de criteri inicial que existien entre tots dos grups”.

En aquest sentit, Gutiérrez ha reconegut que la responsabilitat del grup “era donar estabilitat i gestionar des de dins allò que intentava dinamitar l'altra opció de govern, que era Compromís”.

“Hem actuat i donat estabilitat al govern xixonenc amb el PSPV, amb el qual hem compartit la necessitat de tirar avant ajudes i propostes en moments tan difícils”, ha conclòs Gutiérrez, qui cedirà el càrrec de portaveu del grup Cs a José Martínez.