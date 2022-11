Dénia insta 764 habitatges a connectar-se a la xarxa de clavegueram general per a evitar contaminació del subsol

Les regidories de Transició Ecològica i Desenvolupament de clavegueram en les zones de les Rotes-Montgó es van ficar en contacte amb habitatges que no estan connectats a la xarxa de clavegueram per regularitzar la seua situació. Segons dades de les regidories, s’ha aconseguit la connexió de 91 habitatges al clavegueram públic i l’inici de les obres d’altres 433. En total, els habitatges als quals es va requerir la connexió sumen 764, i es troben a 38 carrers de la ciutat, sobretot en la zona del Montgó, la Pedrera i les Rotes. Encara que també s’inclouen cases del centre ubicades en carrers com Marqués de Campos, Patricio Ferrándiz, passeig del Saladar, Ramón Ortega, Salt o Temple Sant Telm, a més d’urbanitzacions localitzades en la carretera de les Marines.

En paraules de la regidora de Transició Ecològica, Maite Pérez Conejero, aquesta acció té l’objectiu de reduir la quantitat d’abocaments filtrats al subsòl, qüestió que és perjudicial per al medi ambient i l’ecosistema natural. Segons comenta la regidora, les foses sèptiques acaben perdent impermeabilitat, la qual cosa provoca que les substàncies entren en contacte amb la terra, apareixent en espais naturals com les Rotes o el Montgó. Pérez ressenya la necessitat de tractar les aigües residuals, cosa que no ocorre amb les foses.