La Diputació de Castelló injecta 15 milions al Fons de Cooperació per a afavorir als ajuntaments més xicotets

Els municipis de la província es repartiran 21 milions d'euros: 6 milions aportats per la Generalitat Valenciana, 6 milions replicats per la Diputació conforme al que estableix la llei autonòmica que regeix el Fons i 9 milions addicionals també transferits per la institució provincial

El ple ordinari de la Diputació de Castelló ha donat llum verda amb els vots de PSPV, PP i Compromís i l'abstenció de Ciutadans a la introducció dels criteris de discriminació positiva cap als xicotets municipis d'interior dissenyats per l'equip de govern per als 9 milions extra que sumarà en 2022 al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. En aquest tram es donarà més importància als termes municipals i a l'existència de pedanies que al criteri poblacional. És important recordar que a través d'aquest Fons els municipis de la província de Castelló es repartiran un total de 21 milions d'euros, que tenen el següent origen: 6 milions que aporta la Generalitat Valenciana, altres 6 que per llei ha de transferir la Diputació de Castelló replicant l'aportació autonòmica i 9 milions addicionals que per pròpia iniciativa afig la Diputació. Per tant, dels 21 milions d'euros que percebran els ajuntaments, 12 milions (6 de Generalitat i altres 6 que replica la institució provincial) es regiran pels criteris poblacionals que marca la llei autonòmica, mentre que els 9 milions d'euros que afegeix en 2022 la Diputació s'atindran als criteris de discriminació positiva elaborats pel seu equip de govern.

La Diputació entén que en 2021, en plena emergència sanitària, tenia sentit que el primer fora el criteri poblacional, perquè era necessari posar el focus en l'atenció a les persones, no obstant això, en 2022 la situació ha canviat i la discriminació positiva cap als xicotets municipis cobra tot el sentit seguint la línia estratègica de lluita contra la despoblació que inspira a l'actual equip de govern.

El president José Martí ha destacat que els 15 milions d'euros que la Diputació transferirà aquesta any als ajuntaments de la província a través del Fons de Cooperació (6 milions replicant l'aportació de la Generalitat i altres 9 milions per iniciativa pròpia) “són per a despeses corrents, de manera que els ajuntaments podran disposar lliurement d'un fons incondicionat que no implica tràmits administratius o burocràtics, de manera que en cada poble es pot destinar a allò que els seus responsables municipals consideren convenient per a aprofundir en una de les línies fonamentals de la nova Diputació progressista d'apostar per la majoria d'edat dels ajuntaments, que crec que és una conquesta fonamental”.

A part de les millores introduïdes en el Fons per la Diputació, Martí també ha posat en valor que pel que respecta als 6 milions d'euros que aporta la Generalitat, enguany hi ha una novetat: cada municipi tindrà un mínim de 10.000 euros, enfront dels 3.000 euros de l'any anterior.

Per part seua, el portaveu del Grup Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “en el govern de la Diputació hem aplicat una sèrie de factors de correcció al Fons de Cooperació Municipal que oferim als municipis de la mà de la Generalitat Valenciana. Justament, multipliquem per tres els ingressos que arriben als municipis més xicotets i entenem la idiosincràsia particular de les comarques de Castelló, per a aconseguir un equilibri territorial”.

Durant la seua intervenció en el ple, el diputat de Concertació amb els municipis, Ximo Huguet, ha recordat que va ser l'equip de govern progressista que presideix José Martí el que va decidir en 2019 adherir-se al Fons, alguna cosa que no havia ocorregut en el passat. Per tant, amb els governs anteriors els ajuntaments de la província no rebien fons per aquesta via.

A més, s'ha referit al fet que tant el Partit Popular, a instàncies dels seus dirigents en la Comunitat Valenciana, com Vox, han portat el Fons de Cooperació Municipal al Tribunal Constitucional amb la intenció de derogar-lo.