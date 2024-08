La Diputació d'Alacant aborda amb alcaldes de la Marina Alta l'impuls d'infraestructures per a garantir l'aigua potable l'any vinent

El president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez, s'ha reunit amb alcaldes de municipis de la Marina Alta afectats per les restriccions d'aigua per a buscar solucions que milloren el proveïment de la comarca.

A aquesta trobada, que ha comptat també amb la presència de la vicepresidenta primera i diputada de Cicle Hídric, Ana Serna, han assistit els alcaldes de Benissa, Arturo Poquet; Teulada-Moraira, Raúl Llobel; i el Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, així com l'alcaldessa de Xàbia, Rosa Cardona. El president provincial s'ha compromés a “estudiar mesures que permeten fer front en el futur a la situació hídrica que afecta la zona per a garantir el subministrament d'aigua potable de qualitat a la ciutadania”.

Toni Pérez ha recordat que en les últimes setmanes s'han pres mesures d'urgència per a salvar la situació i algunes de les localitats afectades han proporcionat el subministrament d'aigua als veïns mitjançant camions cisterna o amb el repartiment de garrafes. El president ha puntualitzat que la situació s'agreuja en aquesta època de l'any, ja que la població i l'activitat de la zona disparen el consum. Precisament, en algunes localitats de l'interior ja s'ha prohibit netejar vehicles, regar jardins o omplir piscines amb aigua potable.

Des de fa mesos, alguns dels municipis que es troben prop de la mar estan patint la salinització d'uns aqüífers cada vegada més afectats i el mes de març passat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va declarar l'estat d'emergència a la comarca per escassetat d'aigua.

La institució provincial assenyala que les deficiències en els subministraments d'aigua potable principalment són degudes a les infraestructures. Per això el president Pérez ha assenyalat que “cal buscar aliances per a revertir la situació i millorar la situació de cara a l'estiu que ve”, i ha afegit que “treballarem junts en un pla per a abordar infraestructures i que compte amb mesures específiques per a les localitats que el necessiten” remarcant que “davant situacions com aquesta es fa precisa una bona planificació hidrològica, avaluar recursos i demandes i tractar de buscar solucions”.

Per a finalitzar, Pérez ha remarcat en relació amb les aportacions externes que “també han de garantir-se pel que anem per a continuar defensant fins a les últimes conseqüències els interessos ambientals, econòmics i socials de la nostra província”.