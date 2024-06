La Diputació d'Alacant aprova més de 138 milions per a obres del Pla d'Infraestructures Planifica i carreteres

El ple de la Diputació d'Alacant ha aprovat aquest dimecres per unanimitat el nou Pla d'Infraestructures Planifica 2024-2027 amb una inversió de més de 133,4 milions d'euros, així com el Pla de Millora de la Xarxa Viària Provincial i el Pla de Mobilitat Ciclopedestre que mobilitzaran en els pròxims mesos prop de 4 milions d'euros per a les carreteres de la província.

Planifica contempla, d'una banda, una partida de 133.471.210 euros, dels quals la Diputació sufraga 87.398.871 euros, per al finançament de 265 projectes de reurbanització, instal·lació de plaques fotovoltaiques, reforma d'instal·lacions esportives, construcció i adequació d'espais culturals, prefectures de policia i altres edificis públics, rehabilitació de places, carrers i vies públiques, adequació de zones verdes, entre moltes altres actuacions.

A més, la Diputació mobilitzarà 3,9 milions d'euros per al desenvolupament de deu projectes del Pla de Millora de la Xarxa Viària Provincial, així com altres 528.0000 euros per al Pla de Mobilitat Ciclopedestre que recull altres sis actuacions.

Durant el ple ordinari de juny també s'ha aprovat, amb el suport de tots els grups, l'adjudicació del contracte del Concurs d'avantprojectes arquitectònics per al Centre de Congressos de la ciutat d'Alacant que va seleccionar un jurat professional i que va guanyar la proposta presentada sota el lema “Sant Carles” de l'arquitecte Juan Pablo Rodríguez Frade, en representació de la UTE Frade Arquitectes SL-Lucca Poian Forms Limited- Prointec, S.A.O, de Madrid.