Dona de més de 60 anys, perfil dels cursos d'alfabetització digital del Consell en àrees amb el risc de despoblació

Prop del 80% de l'alumnat que ha participat en els cursos d'alfabetització del Consell en localitats i zones amb el risc de despoblació són dones de més de 60 anys "amb moltes ganes d'aprendre i de comunicar-se", segons ha assegurat la directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra.

Segarra ha assenyalat que des de la Direcció General de AVANT treballen a trencar el "desequilibri territorial" que presenta la Comunitat Valenciana i, en col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, el Ministeri i els Plans PEBA, "estem fent que la fibra arribe a tots els pobles per xicotets que siguen".

Per a la directora general de AVANT, "a més de que arribe la fibra i les noves tecnologies hem de saber fer-la utilitzar i la gent d'aquests pobles de més de 60 anys no ha tingut la formació digital necessària".

L'Agenda Valenciana antidespoblació, en col·laboració amb la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ha finalitzat la primera edició del programa 'Ciutadania digital' en la qual han participat al voltant de 1.000 veïns de localitats en risc de despoblació.

Aquest programa persegueix aprofitar l'ús de les TIC per a ajudar a millorar la qualitat de vida en aquells municipis de la Comunitat Valenciana afectats per la despoblació, afavorint l'accés digital de persones residents i col·lectius vulnerables. El programa desenvolupat per la Generalitat treballa pel desenvolupament d'una societat digital inclusiva basada en la igualtat d'oportunitats. És a dir, evitar noves formes d'exclusió i que les TIC estiguen a la disposició de tota la ciutadania, segons ha informat el Govern valencià en un comunicat.

70 municipis

En total s'han realitzat 108 accions formatives en 70 municipis en risc de despoblació, en comarques com a l'Alt Millars, Alt Palància, Baix Maestrat, els Ports i l'Alcalatén a Castelló; a la Canal de Navarrés, Cofrents-Aiora, la Costera, els Serrans, Racó d'Ademuz o la Vall d'Albaida a València o el Comtat, la Marina Alta i la Marina Baixa a Alacant, entre altres.

Pensant en les diferents necessitats del dia a dia, els cursos s'han desenvolupat en tres àrees, dirigides a formar a la població en comunicació electrònica amb l'administració, en l'ús de les xarxes socials a nivell usuari així com dirigides a l'àmbit de la xicoteta i mitjana empresa, per a fomentar l'emprenedoria en el món rural.

Segarra ha agraït la implicació de la Conselleria d'Innovació, a través de la Direcció General per a la Lluita amb la Bretxa Digital així com la FVMP en el desenvolupament d'aquests cursos i ha recordat que la lluita contra la despoblació és transversal i en ella "la cooperació i el treball conjunt amb totes les conselleries és essencial".