Elda retalla quasi un 60% la desocupació en el sector clau de calçat i marroquineria en set anys

El nombre d'aturats en la indústria del calçat eldenca continua baixant amb força i es consolida en els nivells més baixos dels últims set anys, un període de temps en el qual la xifra total s'ha reduït més de la meitat.

El sector va tancar el mes de juny passat amb 896 aturats, sent la primera vegada des que hi ha registres que descendeix per davall de les 900 persones. Des del mes de març de 2015 la xifra d'aturats ha baixat un 57,71%, passant de 2.119 a 896 persones.

La bona salut i la recuperació d'un sector clau per a l'economia eldenca com és el calçat i la marroquineria es tradueix també en un increment del nombre de treballadors i de les afiliacions a la Seguretat Social.

Des del primer trimestre de 2020 al mateix període de 2022 el nombre de treballadors en tots els sectors ha passat de 7.769 a 10.687, amb un augment del 37,5%. Aquest augment ha sigut encara més espectacular en el sector industrial, passant de 2.410 a 4.436 persones, la qual cosa suposa un increment del 84%.

Les afiliacions a la Seguretat Social se situen també en nivells prepandèmics i el nombre d'afiliats i afiliades en el primer trimestre de 2022 és el segon més alt dels últims deu anys. Aquest primer trimestre de l'any s'ha tancat amb 14.661 afiliats a la Seguretat Social, dels quals 4.908 corresponen al sector industrial. El pes de la indústria en el conjunt de l'activitat econòmica d'Elda continua recuperant-se i en aquests moments representa el 41,5% del total de treballadors, després de desplomar-se al 31% a conseqüència de la pandèmia.

La bona situació del calçat i la progressiva recuperació del sector serveis s'ha traduït de manera directa en una reducció general de la desocupació a Elda. El mes de juny es va tancar amb 5.341 aturats, la xifra més baixa des de 2019. Del total d'aturats, només el 16,7% correspon al calçat i marroquineria.

Aquesta reducció ha propiciat que la taxa d'atur a la ciutat siga la més baixa dels últims 15 anys. Amb l'actual govern municipal, la taxa de desocupació ha passat del 30,76% (març de 2015) a l'actual 22,90%, amb una reducció del 7,86%.

L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, ha mostrat la seua satisfacció per unes dades “que confirmen que seguim en la senda de la recuperació i del creixement. No obstant això, encara queda molt per recórrer i molta faena per fer. En aquest sentit, l'aposta del govern local per donar suport al teixit productiu de la nostra ciutat i per l'oferta formativa permetran no sols continuar impulsant l'activitat econòmica, sinó que també propiciaran la creació d'ocupació de qualitat i la generació d'oportunitats per a les i els joves d'Elda”.