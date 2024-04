Els alcaldes de Gandia i Dénia es reuneixen per a reprendre el front comú i reivindicar la connexió del Tren de la Costa

“Si no cooperem, no aconseguirem cap resultat. Hem d'allunyar-nos del soroll, treballar i decidir junts la vertebració de dues comarques que són la desvergonya d'Espanya perquè no tenen connexions”. Així de contundent s'ha mostrat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, després de mantindre aquest matí una reunió a l'Ajuntament, amb l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, on han abordat diversos aspectes que afecten les dues administracions i on el projecte de connexió ferroviària entre les dues poblacions ha centrat bona part del diàleg mantingut.

Després de la trobada, Prieto ha afirmat que les dues comarques han estat històricament connectades i necessiten millorar els seus enllaços de transport. “Hem de reprendre el front comú entre Gandia i Dénia per millorar la mobilitat, les nostres infraestructures i connexions”, i ha recordat que ara mateix ja s'ha anunciat per part del president de la Generalitat la redacció de l'estudi previ del projecte de TRAM que connecte Gandia i Dénia. “Una infraestructura i connexió d'aquest tipus milloraria l'economia, la indústria i el turisme de tots aquells municipis que es vullguen unir a aquesta reclamació”.

En aquest sentit, Prieto ha informat que té pendent una reunió per abordar aquest aspecte amb l'alcaldessa d'Oliva i que tant l'alcalde de Gandia com el de Dénia han acordat convocar una reunió on participen tots els alcaldes i alcaldesses de les poblacions implicades amb l'objectiu de traçar un full de ruta compartit que servisca per a sol·licitar al Ministeri i la Generalitat que donen solucions al problema actual. “Totes les administracions ens hem d'implicar en aquest sentit i, ara mateix, ja tenim el compromís de bona voluntat del Ministeri i suposem que també ho obtindrem de la Generalitat”. “No podem descartar cap opció. Igual d'important és el tren de la costa com el tramvia, que va ser una aposta clara de l'expresident de la Generalitat Ximo Puig, a la qual s'ha sumat l'actual, Carlos Mazón”.

L’alcalde de Gandia ja va sol·licitar una reunió a tres bandes entre l'Administració estatal, l'Autonòmica i els ajuntaments implicats per a consensuar una solució per al Tramvia Gandia-Dénia.

Per la seua banda, Grimalt s'ha remuntat al 1974 i ha recordat: “Des de llavors som ciutadans de segona. Qualsevol veí de Dénia està obligat a agafar el cotxe per a tot, tot i això, és una cosa que hui no ens podem permetre amb la situació de canvi climàtic. No podem continuar generant tanta empremta de carboni i veient cotxes amb una sola persona movent-se entre les nostres comarques”. “Estem cansats de tanta promesa i estudis que no han anat enlloc. Hem de reprendre la xarxa d'alcaldes afectats per la infraestructura i que se'ns donen les respostes que necessitem per continuar treballant”.

Sobre la trobada d'alcaldes i alcaldesses i a preguntes dels periodistes, la màxima autoritat gandienca ha incidit que cap dels municipis implicats renunciaran al tren o al tramvia. “El 2017 i el 2018 vam presentar al·legacions perquè créiem que el projecte no ens beneficiava i des de llavors no hem tingut resposta ni conegut els estudis d'impacte ambiental”. “Hem de ser honestos en el debat de les infraestructures, demanar als agents socials que ens acompanyen en aquest camí i eliminar les qüestions partidistes”, ha finalitzat.