Els empresaris de la Vall d'Albaida demanen a Iberdrola una nova subestació elèctrica per a potenciar la indústria

Els empresaris de la Vall d'Albaida s'han reunit amb responsables d'Iberdrola -empresa de la qual depenen les infraestructures d'aquesta comarca- per a demanar que es pose en marxa una nova subestació elèctrica a Albaida-Agullent, a més de demanar millores per a les ja existents a Ontinyent, l'Olleria i Castelló de Rugat, tant per a potenciar el desenvolupament industrial com les energies renovables.

La trobada va tindre lloc en la seu de la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida (COEVAL), on el seu president Javier Cabedo, el de la patronal tèxtil ATEVAL la Vall d'Albaida, Rafael Lurbe, el President de ASELEC, Rafael Castillo i la Responsable del Area Tècnica de CEV, Elisa del Río, s'han entrevistat amb Javier Bon, Responsable de Planificació Aquest, José Vicente Primo, Responsable de Planificació Est-Nord i Gustavo Mirón, Tècnic de Desenvolupament de Xarxa.

La reunió s'emmarca en les actuacions que COEVAL està duent a terme per a impulsar la participació de la Vall d'Albaida en l'eix Industrial que la Generalitat vol potenciar al costat de les comarques de l'Alcoià-el Comtat, la Foia de Castalla i la Costera, com a pol d'atracció per a la implantació de noves empreses , així com la millora de les condicions a les ja instal·lades, en matèria de sòl industrial i infraestructures relacionades amb aquestes, com les energètiques, les hídriques i les de transport.

Actualment la Vall d'Albaida té en marxa actuacions en diferents municipis de la comarca per a desenvolupar sòl industrial que sumen més de 3.000.000 de metres quadrats, però per a poder avançar afirmen que “és necessària la implicació d'Iberdrola a fi de que les infraestructures de subministrament d'energia elèctrica puguen atendre la demanda que es puga generar, a més de millorar la qualitat de la qual s'està generant”.

Per part d'Iberdrola s'han compromés a estudiar la informació que se'ls ha traslladat i establir una comunicació fluida amb COEVAL i ATEVAL, a més d'estar interessats a poder ajudar també al procés de descarbonització que s'està impulsant en tots els territoris.

Per part de tots els representants empresarials s'ha demanat a Iberdrola que “millore en tot el possible l'agilitació dels tràmits que són de la seua competència i facilite que la inversió que els empresaris han de fer quan decideixen créixer o implantar una nova empresa es plantege des de l'eficiència no sols econòmica sinó també de simplificació, ja que si no es millora en eixe tema s'aquesta propiciant una desincentivació d'inversió empresarial que pot conduir a un estancament econòmic perjudicial per a tots”.