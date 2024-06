Elx manté la prohibició d’encendre fogueres a les platges en la nit de Sant Joan

L’Ajuntament d’Elx ha presentat el dispositiu extraordinari de seguretat per a la nit de Sant Joan que se celebrarà diumenge 23 de juny. Seran 45 agents de la Policia Local els que es desplegaran des de primera hora de la vesprada, sobre les 16.00 hores, principalment a les platges de l’Altet, els Arenals del Sol, el Carabassí i la Marina.

Un dispositiu que es posa en marxa per a garantir que la nit transcórrega sense incidents i així evitar actes incívics a les platges, el consum d’alcohol per part de menors, els robatoris o qualsevol altre tipus de delicte.

Tal com ha explicat la regidora de Turisme, Irene Ruiz, “com en anys anteriors estarà prohibit fer fogueres a les platges i en tot el litoral marítim per raons de seguretat ciutadana, prevenció d’incendis i conservació mediambiental de les nostres platges”.

Per això, s’establiran punts de control d’accés a les passarel·les de les platges per a evitar la introducció d’objectes perillosos o inflamables en el litoral. Sobre les 18.00 hores es tancarà el camí del Carabassí on, a més, estarà prohibit aparcar. També s’establiran dispositius policials de control estàtics i dinàmics de vehicles.

El dispositiu especial es reforçarà amb un punt d’atenció sanitària situat en la zona del passeig dels Arenals del Sol i amb un servei de transport públic d’autobusos perquè els assistents a la nit de Sant Joan puguen tornar a les seues cases de matinada amb total seguretat. El servei d’autobusos estarà operatiu fins a les 06.55 hores quan ja enllaçarà amb l’horari habitual.

Una vegada finalitzada la nit, el dispositiu de neteja començarà amb les tasques de recollida dels passejos i de la zona costanera per a assegurar el bon estat de les platges a primera hora del matí del dilluns.

L’operatiu s’establirà en coordinació amb el cos de Policia Nacional, Guàrdia Civil, els cossos de Policia Local de les localitats limítrofes i Protecció Civil.