Entra en servei la Unitat de Salut Mental en el nou hospital d'Ontinyent

Les noves instal·lacions de la Unitat de Salut Mental (USM) en el nou Hospital d'Ontinyent han entrat ja en servei. La Unitat s'ubicava fins ara en les instal·lacions del centre de salut de l'avinguda d'Albaida i es trasllada al nou hospital, on es disposa de major espai assistencial a fi de millorar la confortabilitat tant per a pacients com per a professionals.

La nova Unitat de Salut mental s'ubica en la planta baixa del centre hospitalari i compta amb accés independent des de l'exterior el que proveeix de major privacitat. El nou espai ocupa una superfície de més de 300 metres quadrats i compta amb àrea de recepció de pacients, una sala d'espera i fins a sis consultes.

També, esta nova àrea assistencial compta amb la possibilitat d'ampliació utilitzant espais multiusos en la mateixa planta i accés directe a l'àrea d'hospitalització i consultes del centre.

La USM d'Ontinyent atén anualment a més de 10.000 pacients procedents de les poblacions adscrites a esta zona. En l'últim any s'han registrat 7.975 primeres consultes i 2.739 consultes successives de seguiment.

Actualment compta amb 3 facultatius especialistes en psiquiatria, 2 psicòlegs, una infermera especialitzada, una treballadora social i una administrativa.

La integració de la unitat de salut mental en el nou hospital permetrà realitzar una millor atenció integral al pacient que acudix a urgències amb patologia psiquiàtrica o que requerix d'atenció d'esta especialitat durant la seua hospitalització.

La USM d'Ontinyent realitza a més una consulta domiciliària setmanal per a atendre pacients que per les seues condicions tenen dificultats per a la mobilitat i col·labora amb un servei municipal de salut mental per a persones amb problemes d'integració.