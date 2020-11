Fiscalia demana cinc anys de presó per a l'exalcalde de Xiva (PP) per malversació i frau en una empresa municipal

El jutjat de Primera Instància número 2 de Requena ha iniciat el judici oral contra l'exdiputat provincial i exalcalde del PP de Xiva, José Manuel Haro. Els delictes que se li imputen són malversació, frau, prevaricació i cooperador del delicte de falsificació en la liquidació de l'empresa pública Suma Chiva, conforme ha avançat Las Provincias. Així mateix, també s'ha obert el judici oral contra el exconcejal d'Urbanisme i antic gerent de l'empresa pública Pascual Navarro, Marcos Navarro.

La denúncia que va interposar Esquerra Unida i la querella de la fiscal de delictes econòmics contra els tres antics edils del PP a Xiva, acusant-los de posar-se d'acord amb l'objectiu de lucrar-se econòmicament i la denúncia de l'Ajuntament de Xiva, governat per Compromís i Més, Vinchi i Esquerra Unida, per incompliment dels deures com a liquidador de l'empresa pública, van servir per a iniciar la investigació.

Finalment, Fiscalia ha sol·licitat una pena de cinc anys de presó per als tres acusats i una multa amb una quota diària de 40 euros durant 18 mesos. A més, conforme a la petició del fiscal, els tres acusats han d'indemnitzar a l'Ajuntament de Xiva amb un total de 218.378 euros. A pesar que Marcos Navarro només és responsable de 60.204 euros, el jutge , en el seu escrit, demana una fiança de responsabilitat civil 292.606 euros, que hauran d'abonar entre els tres acusats en el termini d'un dia.

Suma Chiva SA, segons la seua demanda “no va facturar res” en 2014, en l'apartat de variació d'existències d'aquesta empresa apareixen 52.000 euros. El 2 de juny del 2014, el compte bancari de Suma Chiva SA tenia un saldo bancari de 52.389,42 euros. El 31 de desembre d'aqueix any el saldo era de zero euros. Malgrat això, segons s'assegurava en l'escrit de la demanda, “l'Ajuntament de Xiva desconeix el final d'aquest saldo existent el mes de juny del 2014”.