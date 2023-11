Gandia adquireix la Penya Roja per consolidar-la com a atractiu turístic

La muntanya de la Penya Roja, ubicada a Marxuquera, ha passat a ser de titularitat municipal de Gandia després d'una operació de compravenda per part de l'Ajuntament a l'anterior propietari, el Club Alpí Gandia.

L'alcalde José Manuel Prieto, després d'una visita el passat cap de setmana, va explicar que la intenció de l'Ajuntament és dotar-la de “tota l'estructura necessària per a la pràctica segura de l'escalada, per a consolidar-la com a atractiu de la ciutat que puga contribuir a la desestacionalització del turisme. Volem millorar l'entorn, senyalitzar la zona com cal i promocionar aquesta zona d'escalada que tant interés desperta entre els escaladors i les escaladores de tot el món”.