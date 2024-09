Gandia crea el programa pioner ‘Parlem’ per atendre el malestar psicològic de la joventut

L'Ajuntament de Gandia ha presentat el seu programa d'atenció del malestar psicològic de la joventut, 'Parlem', una iniciativa dirigida a protegir la salut mental de menors, joves i adolescents, dissenyada en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana i que començarà el pròxim 16 de setembre.

José Manuel Prieto, alcalde de Gandia; l'edil de Sanitat, Liduvina Gil, i Andrea Ollero, Vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, han explicat el programa davant representants de centres escolars, alumnes i membres de la Corporació Municipal. ‘Parlem’ és una de les iniciatives més importants dins l'estratègia de Salut posada en marxa pel govern municipal i que s'emmarca dins les accions de l'estratègia Avant Gandia.

Prieto ha indicat que “estem davant d'un programa pioner. Som dels pocs ajuntaments que ha fet dues passes al capdavant en una qüestió transcendental com és la salut mental”. Gràcies a un conveni per un import de 50.000 euros amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, els joves d’entre 12 i 22 anys podran acudir a quatre punts de la ciutat: (Biblioteca de Santa Anna; Servei d'Atenció i Seguiment per a la Malaltia Mental (SASEM), c/ de la Delicada de Gandia, 2; i Consell dels Joves de Gandia, Alqueria Laborde). En ells seran atesos per membres del Col·legi de Psicologia de la CV.

Des del consistori s'assenyala que la pandèmia del coronavirus va visibilitzar i agreujar el patiment psicològic de la població en general i dels més joves en particular. I a Gandia, segons Prieto, “hem volgut ser valents, afrontant la salut mental de cara. Hem volgut posar damunt de la taula un tret essencial de la condició humana, que és la necessitat de cuidar-nos. A Gandia hem volgut posar en el lloc que correspon l’atenció a la salut mental dels nostres joves”.

Per la seua banda, Liduvina Gil ha explicat que l'Estratègia de Salut posada en marxa des de l'executiu local va detectar aquesta problemàtica a la qual no se li estava donant resposta. “D'aquesta necessitat naix Parlem”, ha destacat l'edil qui ha informat que el servei es prestarà de dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 hores en quatre espais i no caldrà cita prèvia. També es podrà contactar telefonant al 96.295.95.99 o 623.91.52.55 o enviant un mail a parlem@gandia.org.

“Les cites no tenen un temps determinat. Els joves trien el dia, el temps i com volen ser-hi. Volem que se senten còmodes i facilitar l'atenció”, ha explicat la responsable de Sanitat, que ha afegit que, paral·lelament, també es preveu un servei d'atenció a familiars i personal de centres educatius.

Finalment, Ollero ha valorat el programa com a molt necessari. “És un servei que no passa per cap protocol previ. Atendrem els joves quan ells ho necessiten i, una vegada valorada la situació, i si cal, serien derivats a altres recursos per ajudar-los en profunditat”. “És molt important disposar d'espais municipals d'atenció per arribar a tots aquests joves que no demanen ajuda. Pel Col·legi de Psicologia és un repte que volem afrontar perquè qualsevol que ho necessite sàpiga que té recursos per ajudar a superar el malestar psicològic”.

Dades

Segons l’OMS, un de cada set joves patix algun problema de salut mental i s’estima que esta podria ser la primera causa de malaltia en el món en 2030.

A més, el nombre de joves amb trastorns mentals s’ha quadruplicat després de la pandèmia, sent el grup poblacional més afectat en este sentit.

Al mateix temps, la salut mental dels joves ha empitjorat en els últims anys. Segons un informe de la Societat Espanyola de Pediatria, les urgències psiquiàtriques de la població infanto-juvenil han augmentat un 50% en els últims anys.