Gandia posa en marxa la primera contracta pública inclusiva per al manteniment de parcs i jardins

L'Ajuntament de Gandia ha adjudicat el que passa per ser el seu primer contracte públic inclusiu. Es tracta del segon lot de la contracta de Parcs i Jardins, que va eixir a concurs per un total de 425.000 euros i una durada de quatre anys, més un any de prolongació en cas que fora necessari. Aquest contracte ha estat presentat per la primera tinenta d’alcaldia i regidora delegada de Medi Ambient, Alícia Izquierdo; la directora de la Fundació Espurna, Xaro Garcia i el director del Centre Especial d'Ocupació, Àlex Sirerol.

Izquierdo ha remarcat que “amb la contractació pública inclusiva s'ha aconseguit que només pogueren presentar-se empreses d'inserció laboral o centres especials d'ocupació d'iniciativa social”. “Eixa és la novetat respecte a la resta de licitacions públiques, a les quals es podien sumar qualsevol mena d'empreses europees. Ara donem prioritat a aquesta tipologia d'entitats, seguint un principi d'equitat perquè, al final, no totes les persones poden competir en igualtat de condicions”, ha manifestat.

Així han explicat que seran tres peons i un encarregat els que des de la Fundació Espurna, que ha guanyat la contractació pública, treballaran en el manteniment i la conservació d'aquests espais verds a partir del mes de novembre. Els llocs als quals es duran a terme els diferents treballs seran al parc Sant Pere i al parc Periurbà que hi ha als districtes de Beniopa i Santa Anna.

“Crec que molt pocs ajuntaments s'havien atrevit a posar un sistema així en marxa i és la primera vegada que a Gandia s'inclouen aquests paràmetres d'inclusió social i de participació en la gestió de col·lectius que, moltes vegades, són vulnerables dins del que és la inserció laboral, perquè no estan en la mateixa situació d’igualtat”, ha assegurat Izquierdo.

“És molt interessant que el projecte puga donar-se a terme de la mà d'una entitat com aquesta -la Fundació Espurna-, que va nàixer a 1996 per dedicar-se a l'atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual i s'ha convertit en tot un referent al País Valencià”, ha destacat després.

Per la seua part, García ha donat les gràcies a l'Ajuntament per haver-se atrevit a fer una cosa que s'havia demandat des del mateix any en què es va fundar l'organització.

“Tot aplega i vull agrair l'esforç que han fet, tant el consistori, com els grups municipals i els tècnics que ens han donat suport. Com diu la regidora, de vegades és molt difícil que els organismes públics entenguen quina és la nostra funció i què és el que hem de fer”, ha comentat.

“L’objectiu sempre ha sigut inserir a aquestes persones laboralment, per això, hui en dia comptem amb 90 persones ocupades gràcies al Centre Especial de Treball”, ha afegit.

En últim lloc, la directora de la fundació ha expressat el seu desig que açò siga “un primer pas perquè comencen a obrir-se més procediments d'aquest tipus. Esperem fer-ho molt bé i poder rectificar tots els errors per continuar creixent en l'àmbit del treball, tan important per a la independència i la felicitat de les persones que estan a l'organització”.

“Dels 90 treballadors d’Espurna, 15 són monitors, però la resta tenen alguna discapacitat intel·lectual. D'ells, set operaris tenen un lloc a l'empresa Smattex S.L.; 30 es dediquen al sector dels automòbils a Almussafes; sis es troben a Ale-Hop; 26 al restaurant Boga de la fundació i quatre estan al nostre servei ecològic de neteja de vehicles”, ha resumit Sirerol.

Per acabar, ha reivindicat el paper que té el centre a l'hora d'integrar els seus membres a la societat i ha agraït l'Ajuntament aquesta oportunitat per a la qual espera que, tant l'entitat que dirigeix, com la Fundació Espurna “donen tot el que tenen dins”.