Gandia recupera el seu Consell Econòmic i Social

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha presidit aquest dilluns al saló de plenaris del consistori la constitució del Consell Econòmic i Social (CES). Un òrgan que portava sense convocar-se diverses legislatures i que té com a objectiu acordar l’estratègia d’avanç de la ciutat i de l’impuls de l’economia, mitjançant el diàleg i la co-decisió de totes les parts implicades. A la trobada hi han participat membres de totes les forces polítiques representades a l’Ajuntament, així com una àmplia representació del teixit social, associatiu i econòmic de la ciutat, com ara, la Federació d’Associacions d’Empresaris de la Safor (Faes) i els sindicats UGT i CC.OO.

Segons l’alcalde, “tan important és avançar amb un rumb clar com fer partícips i escoltar als col·lectius de la ciutat. Són necessaris i imprescindibles per ajudar-nos a encertar i millorar la presa d’aquelles decisions que ens permeten continuar avançant i consolidar-nos com a ciutat líder de les Comarques Centrals Valencianes”.

Prieto ha comentat que els acords, l’estabilitat i la confiança són els pilars que fan avançar les ciutats, “per això recuperem el Consell Econòmic i Social, per fomentar una conversa constant entre els agents socioeconòmics i els grups polítics, per tal de, entre totes i tots, fer la millor Gandia i la Gandia del futur”.

L'alcalde ha destacat que el Consell Econòmic i Social “arriba en un moment important per a Gandia, una ciutat que té més de 105 milions d'euros d'inversions en marxa”. A més afig que les xifres d'atur, no eren tan baixes des del 2008 i també s’ha enregistrat la millor taxa d'afiliació a la Seguretat Social en 15 anys. “Gandia també atrau la implantació de noves empreses permetent que des del 2023 fins ara, s'hagen concedit 221 llicències d'activitat a Gandia. I tot, mentre s'ha aconseguit rebaixar el deute un 30% i es paga els proveïdors en 14 dies. Continuem avançant més i millor, no ens conformem”, ha declarat Prieto, qui ha afegit que des del Consell Econòmic i Social es conformaran grans Pactes de Ciutat.

Funcionament del CES

Prieto ha explicat la mecànica de funcionament del Consell Econòmic i Social que es farà mitjançant grups de treball. El plenari es reunirà cada cert temps per fer balanç.

En aquest punt, ha informat de les principals línies estratègiques que s'estan duent a terme des de l'estratègia Avant Gandia i que passen per actuacions en cinc àmbits diferents.

Totes aquestes actuacions i les que es vagen acordant a les diferents convocatòries del Consell, hauran de tindre el seu trasllat als pressupostos municipals del pròxim any, les línies mestres del qual ja han estat enviades al Ministeri d'Hisenda, amb un augment de la inversió productiva i de confortabilitat urbana de la ciutat. Els comptes municipals contemplaran aspectes com afrontar les conseqüències del canvi climàtic, s'impulsarà en comerç i es potenciarà la cultura i el turisme.

Un altre aspecte en què l'alcalde ha posat especial èmfasi ha estat la necessitat que tots els agents implicats donen suport al pacte per les infraestructures que s'elabora amb del Ministeri i la Generalitat Valenciana per afavorir el desenvolupament econòmic i social de la ciutat i de les comarques centrals valencianes.