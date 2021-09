La gasolinera de l’avinguda de Lluís Suñer d’Alzira ja és municipal, pas previ per al seu desmantellament

L’Ajuntament d’Alzira ja és propietari de la gasolinera de l’avinguda de Lluís Suñer, una vegada es va fer efectiva ahir la compravenda amb els cinc hereus de l’immoble, compromesa el passat mes de juliol.

Així ho han explicat aquest dijous en roda de premsa l’alcalde, Diego Gómez; la regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme, Sara Garés, i el regidor de Serveis i Obres Públiques, i regidor d’Esports, Fernando Pascual.

Cal recordar que és una parcel·la de 2.114 m² amb una edificació destinada a oficines i magatzem, una zona destinada a àrea de servei i gasolinera, amb els seus corresponents depòsits soterranis per a l’emmagatzematge de combustible. Segons la valoració tècnica, el valor residual del sòl és de 255.000 euros. A eixa quantitat cal descomptar les tasques de descontaminació i recuperació del sòl contaminat, que ascendix a 63.000 euros aproximadament, i els treballs de demolició, pressupostats en 23.500 euros. Per tant, el preu final de compravenda és de 186.900 euros.

L’alcalde, Diego Gómez, ha fet una valoració política molt positiva, donat que “hem resolt en el termini d’una setmana dos expedients ‘històrics’. El primer, el del conveni per a poder desbloquejar l’ordenació de la carretera d’Albalat, i el segon, este, amb el que es dona solució a una reivindicació veïnal de fa molts anys”. L’alcalde ha agraït el gran treball que ha fet el personal tècnic dels departaments de Secretaria, Urbanisme i Serveis Públics, així com la paciència i la confiança del veïnat de la zona. Per últim, ha declarat que “esta compravenda és el fruit del treball, la gestió i la negociació de l’actual equip de govern, al qual no es pot acusar d’immobilisme. També acomplim un dels acords del Pacte de la Vila, i tornem la confiança que ens va donar la ciutadania alzirenya i que serà reforçada quan, en breu, la gasolinera desaparega i comencen els treballs per a recuperar l’espai per al poble on s’incorporaran el mural de l’antiga Avidesa i el bust dedicat a Luis Suñer, que eren dos compromisos adquirits amb anterioritat”.

La regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme, Sara Garés, ha valorat que “la gasolinera deixarà de ser una preocupació per al veïnat”. A continuació, ha explicat el procediment per tal d’arribar a la compravenda: “L’interés de l’equip de govern comença el 2015, quan es constata la falta d’activitat de la gasolinera i el seu tancament, amb la consegüent preocupació per l’estat dels dipòsits i la contaminació del sòl. Després d’obrir dos expedients, d’informar les conselleries d’Indústria i Medi Ambient, el 2016 s’inicien les converses amb el propietari per a adquirir i sanejar la gasolinera. Hi ha diverses circumstàncies que impediren l’acord, però l’interés es va mantindre. Una vegada aclarida la titularitat de la gasolinera, s’emprenen de nou les converses amb els representants legals dels hereus de Francesc Cucarella, i és quan s’arriba a l’acord actual, que considerem beneficiós per a les dues parts”.

El regidor de Serveis i Obres Públiques, i regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha valorat que “este acord és molt important, que soluciona una reivindicació de l’Associació de Veïns de l’Alborgí des de fa 20 anys, quan sorgiren els problemes d’olor d’hidrocarburs. És un treball ben fet per este equip de govern”. A continuació, ha explicat el que es farà a partir d’ara: “El 27 de setembre començaran els treballs de neteja dels cinc dipòsits. Després, es realitzarà el desmuntatge de la gasolinera. Estes dues feines tindran una durada aproximada de 3 o 4 setmanes. A continuació, amb un georadar es veurà el nivell de contaminació del sòl. Amb la valoració que es faça, es realitzaran les tasques de descontaminació”. Una vegada acabada esta fase, ha anunciat que “s’elaboraran unes bases perquè arquitectes i paisatgistes puguen presentar dissenys de l’espai. Un jurat triarà tres dels projectes presentats i s’obrirà un període de participació ciutadana per a votar el projecte que finalment es realitze”.