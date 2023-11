La Generalitat anuncia més de 7 milions per al manteniment i millora de les carreteres de la comarca dels Ports

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha anunciat que la “Generalitat invertirà 7,3 milions d’euros per al manteniment i la millora de les carreteres de la comarca dels Ports”. Estes actuacions, ha continuat, “milloraran el dia a dia dels 6.648 habitants d’estos municipis”.

Salomé Pradas ha presentat a l’Ajuntament de Morella les actuacions projectades pel seu departament “perquè les carreteres dels Ports continuen millorant amb el temps i prestant cada vegada millors serveis als seus municipis”. En este sentit, ha assenyalat que “este Consell impulsarà mesures reals contra el despoblament i dotarà les comarques de l’interior de les prestacions i les infraestructures que mereixen”.

La consellera ha destacat que els Ports “és una de les comarques menys ocupades de Castelló, per la qual cosa tots estarem al costat dels seus veïns i dedicarem tots els nostres esforços per a millorar les seues comunicacions, que representen un element clau pel seu gran potencial turístic i mediambiental”.

Salomé Pradas ha explicat que entre els projectes previstos destaca la millora del ferm de la CV-15 al seu pas per Ares del Maestrat, “una important artèria que connecta la comarca dels Ports amb la Plana”, una actuació actualment en fase de redacció i amb un import estimat de 3,8 milions d’euros.

Així mateix, la consellera ha informat de la millora en un tram de la CV-124 al seu pas per les localitats de Castellfort i Cinctorres per degradació del ferm, amb un import estimat d’1,5 milions d’euros per a la redacció del projecte.

Una altra de les actuacions en projecte de redacció és la de la millora de la carretera CV-125, “una obra que ascendix a 975.000 euros i que contribuirà a optimitzar la seguretat viària d’esta carretera que connecta Portell de Morella amb Terol”, ha indicat Pradas, que hi ha afegit que, al municipi de Vilafranca del Cid, està prevista la millora del ferm de la CV-173 amb un import de 600.000 euros.

Finalment, la consellera ha avançat dos projectes consignats en els pressupostos de 2024 del seu departament, que es troben en fase d’estudi, com ho són les obres d’estabilització, millora i regeneració del talús de l’ermita de la Consolació, a la CV-124 en l’accés a Forcall, i el condicionament de l’accés nord a Morella des de l’N-232.

La responsable d’Infraestructures hi ha afegit que esta estratègia de millora de les xarxes de comunicació de la comarca “no només ajudarà a millorar la qualitat de vida dels veïns, sinó que contribuirà a acostar a la ciutadania el patrimoni paisatgístic i la riquesa etnològica dels municipis de l’interior”. Esta, hi ha afegit, “és una de les grans línies d’acció política del nostre departament”.

Visita al pont de Forcall

Així mateix, Pradas ha visitat les obres de reparació del pont de Forcall, una infraestructura que es va veure afectada en l’última DANA i l’import estimat de la qual ha sigut de 500.000 euros. “Hem finalitzat esta actuació en menys de dos mesos, tal com ens vam comprometre amb els alcaldes, per a retornar la normalitat als seus municipis en el mínim temps possible”, ha indicat la consellera.

Els treballs que ha dut a terme la Conselleria han consistit en una primera fase d’estabilització de la zona de trencament mitjançant l’execució de micropuntals per a poder assegurar el terreny i evitar nous lliscaments. Una vegada finalitzats estos treballs, s’ha pogut començar, en condicions adequades de seguretat, l’execució del mur d’escullera ple de formigó per a contenció de la carretera.