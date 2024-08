El govern de Vila-real presenta la seua nova organització després del pacte entre PSPV i Compromís

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha fet pública la remodelació de delegacions del govern municipal sorgit del Pacte de la Llum de Tol, signat entre PSPV i Compromís. Aquesta remodelació entrarà en vigor dimecres, després de la incorporació del regidor Diego A. Vila a la corporació i la formalització dels canvis en el decret d'alcaldia.

Benlloch afirma que la reorganització “respon a la nova realitat sorgida del Pacte de la Llum de Tol amb l'objectiu de ser més eficients, encarar amb garanties la nova dècada i continuar avançant en la construcció de la nova Vila-real del segle XXI. Una Vila-real solidària, inclusiva, d'oportunitats, sostenible i innovadora”. D'aquesta forma el govern municipal passarà d'estar en una minoria d'11 regidors socialistes a un total de 14 amb la incorporació dels edils valencianistes.

Dins de les delegacions l'alcalde Benlloch s'ha reservat les àrees d'Agenda Urbana Vila-real 2030, Fons Europeus i el nou projecte Emfebe (Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional). Pel que fa a Compromís, que entra a l'executiu local amb 3 regidors, la seua portaveu, María Fajardo, serà la vicealcaldessa i portaveu de l'equip de govern, a més de regidora delegada d'Igualtat, Serveis Públics, Agricultura, Medi Ambient i Cementeri.

Pel que fa als altres dos regidors de la formació valencianista Santi Cortells desenvoluparà les delegacions de Transparència, Normalització Lingüística, Arxiu Municipal i Diàleg Intercultural. D'una altra banda Dora Saura serà la regidora delegada de Cultura i Gent gran.

José Benlloch afirma que la distribució d'àrees “respon a la necessitat de l'alcalde de poder-se dedicar a continuar fent front a l'efecte de les contingències per l'urbanisme de l'anterior govern del PP, així com treballar per aconseguir l'arribada d'inversions del Govern central, fons europeus i ajudes d'altres administracions”. L'alcalde valora, a més, que “amb 14 regidors i regidores es poden distribuir les àrees per a guanyar eficiència i construir una nova Vila-real que mire a la pròxima dècada”, conclou.