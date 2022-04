Investigadors de la UPV recuperen l'ancestral 'safanòria morà' de Villena

Un equip de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertanyent a l'Institut de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana (COMAV), ha recuperat, millorat i tipificat la 'safanòria morà' de Villena, un cultiu històric del sud de València i nord d'Alacant -des d'Ontinyent fins a Villena- que estava en vies de desaparició.

Amb la col·laboració de nombrosos agricultors de la zona, l'impuls de l'empresa Agrícola Villena -principal productora i comercialitzadora de carlota d'Espanya- i un grup de consumidors locals, l'equip del COMAV de la UPV ha avaluat en producció ecològica desenes de varietats ancestrals i del banc de llavors del COMAV, així com altres varietats comercials.

I després de cinc anys d'activitats d'avaluació i selecció en camps d'assajos agroecològics, avaluació d'arrels, analítiques i tastos amb panells entrenats i consumidors, ha seleccionat i obtingut una varietat que destaca pel seu alt rendiment per a producció ecològica i convencional, així com per la gran qualitat de l'arrel.

“Aquest nou ecotip millorat ja l'estan explotant els agricultors de Villena. Adaptat a producció sostenible, presenta una alta qualitat organolèptica i nutricional, i està sent molt ben acceptada pels consumidors”, explica Adrián Rodríguez Burruezo, investigador de l'Institut COMAV de la UP i coordinador del projecte.

Entre les seues característiques, és més cilíndrica que altres safanòries morades, la seua grandària és menor -similar les carlotes taronges habituals en el mercat-. A més, presenta una cridanera combinació de colors, blanc en el nucli i estatge en la resta.

I, a diferència de les carlotes taronges, en general, la morada és molt més sucosa, cruixent i dolça (5-7 g/100 g de sucres) i aporta un contingut extraordinari en antocianines del tipus cianidines. I és apta fonamentalment per a consum en fresc, però també en salmorra, fregida en xips o en pastisseria. En els pròxims mesos, l'equip de l'Institut COMAV de la Universitat Politècnica de València iniciarà el procés de registre varietal per a protegir legalment aquesta varietat i impulsar la marca de qualitat corresponent.