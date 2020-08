L’alcalde de Sagunt dóna negatiu per Covid-19 després de 26 dies en quarantena

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha informat que ha donat negatiu en les proves de coronavirus i que ja ha rebut l’alta després d’estar 26 dies en quarantena. Els resultats de la PCR han sigut negatius esta vegada, la qual cosa demostra que el virus ja no està actiu. Tal com explica Moreno «es tracta d’una molt bona notícia perquè, a més, he generat anticossos».

Amb este resultat, des de hui l’alcalde ha abandonat l’aïllament i représ la seua agenda política de manera presencial, ja que estes setmanes, afirma, després del seu positiu en covid-19, ha estat teletreballant.

L’alcalde, en primer lloc, ha agraït totes les mostres d’afecte i d’afecte, tant dels altres partits polítics com dels treballadors i treballadores del consistori i de la ciutadania en general. D’altra banda, el primer edil ha insistit i recordat les tres regles bàsiques per a evitar l’expansió del virus, com són la rentada de mans, mantindre la distància de seguretat i l’ús obligatori de la mascareta. «Amb estes tres mesures aconseguirem que no s’incrementen els casos que, lamentablement, estem vivint a la nostra ciutat», ha expressat Darío Moreno.

Finalment, Moreno ha declarat que espera que el seu cas personal servisca com a recordatori perquè els ciutadans i ciutadanes sàpien que ningú està a resguard del virus. Per esta raó, l’alcalde fa una crida a la responsabilitat perquè totes les persones seguisquen les precaucions per a poder acabar amb esta pandèmia com més prompte millor.