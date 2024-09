L'alcaldessa de Quart de Poblet denuncia que l'educació gratuïta de 0 a 3 anys anunciada per Mazón és “falsa”

L'alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora (PSPV), ha denunciat que la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys anunciada pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, “és falsa, tal com ha quedat demostrat quan s'ha posat sobre la taula la quantitat que aporta la Generalitat a Quart de Poblet per a complir amb el seu compromís”. Mora ha assegurat que “aquesta quantitat és insuficient” i insta a Mazón a “deixar de fer demagògia, complir amb el compromís adoptat i, si no pensa fer-ho, que reconega que no és un cert tot el que li ha 'venut' a la ciutadania i al seu cap, Alberto Núñez Feijoo, que ha expressat la seua intenció d'exportar el model”.

Assenyala Mora que l'actual decret “no cobreix totes les despeses d'escolarització” i per aquest motiu, l'àrea d'Educació, que dirigeix Consue Campos, considera que “es tracta d'una subvenció encoberta i no es pot parlar de gratuïtat”.

És a dir, per al consistori l'actual govern de la Generalitat ha “enganyat” les famílies, als ajuntaments i a les empreses privades, que “hauran de continuar cobrant a aquestes famílies perquè el bo que paga la Generalitat no compensa el cost real de la plaça”. L'alcaldessa ha insistit que “d'aquesta manera ens estan obligant a triar entre pagar o baixar la qualitat educativa”.

Una altra de les conseqüències que genera el decret del Consell és que l'eliminació dels trams de renda ha generat un augment de la demanda que ha deixat sense places als centres. Es dona la circumstància que hi ha famílies que han manifestat la seua intenció de fer un ús puntual de la plaça en detriment d'aquells que la necessiten durant tota la jornada i s'han quedat sense ella, ja que no s'ha establit cap mena de control.

Sol·licitud de reunió amb el conseller

L'alcaldessa de Quart de Poblet ha assenyalat que “he sol·licitat una reunió amb el conseller d'Educació -José Antonio Rovira- perquè ens explique la suposada gratuïtat. Les nostres famílies es van anar de vacances convençudes que l'escolarització dels seus fills de 0 a 3 anys anava a ser gratuïta al 100% i ara hem descobert que no serà així. Hauria sigut d'agrair haver comptat abans amb tota la informació”.

Cristina Mora ha insistit que “a Quart de Poblet estarem sempre del costat de les famílies i assumirem més del 50% del forat que han provocat amb un decret de falsa gratuïtat, una quantitat que ascendeix a 58.000 euros. La conselleria ha de fer-se responsable i pagar el que va prometre: educació gratuïta de 0 a 3 anys”.