L’Alcúdia de Crespins denuncia les pintades als senyals contra la violència de gènere

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha denunciat els atacs i pintades que des de fa temps venen patint els senyals de la xarxa de Municipi Protegit Contra la Violència de Gènere del poble. Fins al moment, des de l’àrea dirigida per Maite Juan no s’havia volgut fer públics ni fer visibles aquests actes vandàlics "per no donar publicitat ni visibilitat a la persona o persones que no entenen de respecte, tolerància i que tant els molesta la paraula gènere”. Però, com ha subratllat Juan “no ha sigut fins al dia de hui, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona el passat 8 de març, quan hem tornat a despertar-nos amb pintades, per això creiem que és necessari i obligatori alçar les nostres veus contra aquests tipus d’actes masclistes al nostre poble, així com visibilitzar-los perquè no vagen a més”.

Per tot això, com ha remarcat Juan, des de l’Ajuntament condemnem aquestes pintades que ens reafirmen, encara més, en la idea que “és necessari seguir lluitant en la defensa dels drets de les dones i contra la violència de gènere”.